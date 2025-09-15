 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

Chemnitzer FC fordert den Spitzenreiter Hallescher FC heraus

Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 8. Spieltags.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

In der Regionalliga Nordost steht eine englische Woche mit dem 8. Spieltag bevor, und er hat es in sich. Von echten Schlagern im oberen Tabellendrittel bis hin zu wichtigen Partien im Abstiegskampf ist alles dabei. Spannung verspricht vor allem das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Spitzenreiter Hallescher FC.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 19:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
19:00live

Der FSV Zwickau will nach der klaren 0:3-Niederlage bei der VSG Altglienicke Wiedergutmachung betreiben. Auf eigenem Platz trifft man nun auf den Aufsteiger 1. FC Magdeburg II, der zuletzt mit dem 1:1 gegen den Greifswalder FC immerhin einen Punkt holte. Besonders schmerzhaft war dabei der Platzverweis von Mihailo Trkulja, der im kommenden Spiel fehlen wird. Zwickau hat bislang neun Punkte auf dem Konto, Magdeburg II kommt auf zehn – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, bei dem die Gastgeber mit der Heimstärke punkten wollen.

---

Morgen, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
19:00live

Im Duell zweier angeschlagener Teams zählt nur ein Sieg. Der BFC Dynamo kam zuletzt bei Hertha BSC II zu einem 2:2, während der Greifswalder FC durch das 1:1 in Magdeburg ebenfalls einen Punkt einfuhr. Beide Mannschaften hängen mit nur fünf Zählern tief unten im Tableau fest und wollen den Sprung aus der Abstiegszone schaffen. Besonders für den BFC Dynamo, der bislang nur einen Sieg verbuchen konnte, ist die Partie richtungsweisend.

---

Morgen, 19:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
19:00live

Die VSG Altglienicke hat durch den klaren 3:0-Sieg gegen Zwickau ihre Stärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Jonas Nietfeld (2) und Jonas Saliger sorgten für klare Verhältnisse. Nun wartet mit dem ZFC Meuselwitz ein Gegner, der ebenfalls erfolgreich war. Beim 2:1 über Hertha 03 Zehlendorf trafen Andy Trübenbach und Florian Hansch. Mit bislang neun Punkten stehen die Thüringer im gesicherten Mittelfeld, während Altglienicke mit 15 Zählern die Spitzengruppe jagt. Für beide Seiten geht es darum, die gute Serie zu bestätigen.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
19:00live

Der FC Eilenburg befindet sich nach der 0:2-Niederlage in Jena mitten im Tabellenkeller und will nun gegen den SV Babelsberg 03 wieder punkten. Die Gäste aus Babelsberg kassierten ihrerseits eine schmerzhafte 0:1-Heimniederlage gegen Chemnitz und stehen nun mit zehn Punkten im Mittelfeld. Beide Teams benötigen dringend Zähler, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren – für Eilenburg geht es sogar um den Verbleib in Schlagdistanz zum rettenden Ufer.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
19:00live

Der FSV 63 Luckenwalde hat nach dem 0:4 beim 1. FC Lok Leipzig einiges gutzumachen. Besonders die Gala von Ayodele Adetula mit drei Treffern schmerzte die Brandenburger. Nun wartet mit Hertha 03 Zehlendorf ein Gegner, der mit nur einem Punkt am Tabellenende steht. Beim 1:2 in Meuselwitz traf zwar Ron Wachs, doch die Niederlage konnte er nicht verhindern. Für Luckenwalde ist dies die Chance, sich vor eigenem Publikum zu rehabilitieren.

---

Morgen, 19:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
19:00live

Die BSG Chemie Leipzig steht nach dem Remis beim Halleschen FC mit nur einem Punkt aus sieben Spielen weiter im Tabellenkeller. Nun wartet mit dem FC Rot-Weiß Erfurt eine Mammutaufgabe. Die Thüringer siegten zuletzt mit 4:2 beim BFC Preussen, angeführt von einem starken Sofiane Ikene, der zweimal traf. Mit 18 Punkten aus sieben Spielen zählt Erfurt zu den Spitzenteams. Für Chemie geht es darum, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren – auch wenn die Hürde denkbar hoch ist.

---

Mi., 17.09.2025, 17:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
17:00live

Aufsteiger BFC Preussen lieferte sich gegen Rot-Weiß Erfurt ein wildes 2:4, bei dem Lenny Stein zwar traf, dann aber mit Gelb-Rot vom Platz musste. Jetzt wollen die Peussen Wiedergutmachung betreiben. Gegner ist Hertha BSC II, das beim 2:2 gegen den BFC Dynamo Licht und Schatten zeigte. Mit sieben Punkten liegen die Herthaner knapp hinter dem BFC Preussen, der bisher acht Zähler gesammelt hat. Das Hauptstadtduell verspricht Brisanz und wichtige Punkte für den weiteren Saisonverlauf.

---

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
19:00live

Ein interessantes Duell steigt in Chemnitz. Der Chemnitzer FC rangiert derzeit mit zehn Punkten im Mittelfeld, hat jedoch zuletzt Selbstvertrauen durch den Auswärtssieg bei Babelsberg getankt, wo Dejan Bozic per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer erzielte. Nun geht es gegen Tabellenführer Hallescher FC, der nach sechs Siegen in Serie erstmals Punkte ließ. Beim 0:0 gegen Chemie Leipzig reichte es nicht zum Sieg. Spannung und Emotionen sind garantiert, wenn der Spitzenreiter beim CFC antritt.

---

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
19:00live

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 015.9.2025, 13:00 Uhr
redAutor