Chemnitzer FC fordert den Spitzenreiter Hallescher FC heraus

In der Regionalliga Nordost steht eine englische Woche mit dem 8. Spieltag bevor, und er hat es in sich. Von echten Schlagern im oberen Tabellendrittel bis hin zu wichtigen Partien im Abstiegskampf ist alles dabei. Spannung verspricht vor allem das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Spitzenreiter Hallescher FC.

Der FSV Zwickau will nach der klaren 0:3-Niederlage bei der VSG Altglienicke Wiedergutmachung betreiben. Auf eigenem Platz trifft man nun auf den Aufsteiger 1. FC Magdeburg II, der zuletzt mit dem 1:1 gegen den Greifswalder FC immerhin einen Punkt holte. Besonders schmerzhaft war dabei der Platzverweis von Mihailo Trkulja, der im kommenden Spiel fehlen wird. Zwickau hat bislang neun Punkte auf dem Konto, Magdeburg II kommt auf zehn – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, bei dem die Gastgeber mit der Heimstärke punkten wollen. ---

Morgen, 19:00 Uhr BFC Dynamo - Greifswalder FC

Im Duell zweier angeschlagener Teams zählt nur ein Sieg. Der BFC Dynamo kam zuletzt bei Hertha BSC II zu einem 2:2, während der Greifswalder FC durch das 1:1 in Magdeburg ebenfalls einen Punkt einfuhr. Beide Mannschaften hängen mit nur fünf Zählern tief unten im Tableau fest und wollen den Sprung aus der Abstiegszone schaffen. Besonders für den BFC Dynamo, der bislang nur einen Sieg verbuchen konnte, ist die Partie richtungsweisend. ---

Morgen, 19:00 Uhr VSG Altglienicke - ZFC Meuselwitz

Die VSG Altglienicke hat durch den klaren 3:0-Sieg gegen Zwickau ihre Stärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Jonas Nietfeld (2) und Jonas Saliger sorgten für klare Verhältnisse. Nun wartet mit dem ZFC Meuselwitz ein Gegner, der ebenfalls erfolgreich war. Beim 2:1 über Hertha 03 Zehlendorf trafen Andy Trübenbach und Florian Hansch. Mit bislang neun Punkten stehen die Thüringer im gesicherten Mittelfeld, während Altglienicke mit 15 Zählern die Spitzengruppe jagt. Für beide Seiten geht es darum, die gute Serie zu bestätigen. ---

Morgen, 19:00 Uhr FC Eilenburg - SV Babelsberg 03

Der FC Eilenburg befindet sich nach der 0:2-Niederlage in Jena mitten im Tabellenkeller und will nun gegen den SV Babelsberg 03 wieder punkten. Die Gäste aus Babelsberg kassierten ihrerseits eine schmerzhafte 0:1-Heimniederlage gegen Chemnitz und stehen nun mit zehn Punkten im Mittelfeld. Beide Teams benötigen dringend Zähler, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren – für Eilenburg geht es sogar um den Verbleib in Schlagdistanz zum rettenden Ufer. ---

Morgen, 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Hertha 03 Zehlendorf

Der FSV 63 Luckenwalde hat nach dem 0:4 beim 1. FC Lok Leipzig einiges gutzumachen. Besonders die Gala von Ayodele Adetula mit drei Treffern schmerzte die Brandenburger. Nun wartet mit Hertha 03 Zehlendorf ein Gegner, der mit nur einem Punkt am Tabellenende steht. Beim 1:2 in Meuselwitz traf zwar Ron Wachs, doch die Niederlage konnte er nicht verhindern. Für Luckenwalde ist dies die Chance, sich vor eigenem Publikum zu rehabilitieren. ---

Die BSG Chemie Leipzig steht nach dem Remis beim Halleschen FC mit nur einem Punkt aus sieben Spielen weiter im Tabellenkeller. Nun wartet mit dem FC Rot-Weiß Erfurt eine Mammutaufgabe. Die Thüringer siegten zuletzt mit 4:2 beim BFC Preussen, angeführt von einem starken Sofiane Ikene, der zweimal traf. Mit 18 Punkten aus sieben Spielen zählt Erfurt zu den Spitzenteams. Für Chemie geht es darum, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren – auch wenn die Hürde denkbar hoch ist. ---

Mi., 17.09.2025, 17:00 Uhr BFC Preussen - Hertha BSC II

Aufsteiger BFC Preussen lieferte sich gegen Rot-Weiß Erfurt ein wildes 2:4, bei dem Lenny Stein zwar traf, dann aber mit Gelb-Rot vom Platz musste. Jetzt wollen die Peussen Wiedergutmachung betreiben. Gegner ist Hertha BSC II, das beim 2:2 gegen den BFC Dynamo Licht und Schatten zeigte. Mit sieben Punkten liegen die Herthaner knapp hinter dem BFC Preussen, der bisher acht Zähler gesammelt hat. Das Hauptstadtduell verspricht Brisanz und wichtige Punkte für den weiteren Saisonverlauf. ---

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr Chemnitzer FC - Hallescher FC