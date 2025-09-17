Chemnitzer FC feiert Befreiungsschlag gegen HFC, torloses Stadtduell

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Die Regionalliga Nordost setzte am heutigen Abend den 8. Spieltag mit zwei Partien fort. Während der BFC Preussen gegen Hertha BSC II ein torloses Remis erkämpfte, setzte der Chemnitzer FC mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den Halleschen FC ein Ausrufezeichen.

Vor über 3600 Zuschauern war es eine Partie voller Intensität, die früh entschieden wurde. Bereits in der 14. Minute sorgte Lukas Eixler für das Tor des Tages. Mit dem knappen 1:0 sicherte sich der FSV Zwickau drei wichtige Punkte und klettert damit ins gesicherte Mittelfeld. Der 1. FC Magdeburg II dagegen, zuletzt noch positiv aufgefallen, musste eine bittere Niederlage hinnehmen und bleibt im Tabellenmittelfeld stecken. ---

Die entscheidenden Treffer fielen erst spät, doch dann innerhalb weniger Minuten. Zunächst brachte Willi Theodor Reincke den BFC Dynamo in der 73. Minute in Führung, ehe Moritz Polte nur vier Minuten später nachlegte. Der Hauptstadtklub beendete damit seine kleine Negativserie und sammelte wichtige Punkte. Für den Greifswalder FC verschärfte sich die Lage dagegen weiter, das Team hängt mit nur fünf Punkten im Tabellenkeller fest. ---

Die Partie zwischen Altglienicke und Meuselwitz war lange hart umkämpft, doch ein Strafstoß brachte die Entscheidung. Jonas Nietfeld verwandelte in der 73. Minute einen Foulelfmeter und sicherte den Berlinern den sechsten Saisonsieg. Allerdings schwächte sich Altglienicke in der Schlussphase: Biyan Kizildemir sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte. Meuselwitz verpasste es trotz Überzahl, noch einmal zurückzukommen. ---

Eilenburgs schwierige Saison ging auch gegen Babelsberg weiter. Vor heimischem Publikum kassierte der FCE eine 0:2-Niederlage. Luis Müller traf in der 20. Minute, ehe Tino Schmidt in der 55. Minute per Foulelfmeter erhöhte. Babelsberg feierte damit den vierten Saisonsieg und bleibt in Reichweite der Spitzengruppe, während Eilenburg mit nur fünf Punkten hinten feststeckt. ---

Im Duell zweier Teams, die dringend Punkte brauchten, setzte Luckenwalde früh ein Zeichen. Schon in der 5. Minute traf Tim Luis Maciejewski zum 1:0. Danach blieb es bei diesem knappen Vorsprung, den die Gastgeber mit viel Einsatz verteidigten. Während Luckenwalde mit zwölf Punkten wieder ins Mittelfeld zurückkehrt, bleibt Zehlendorf weiterhin das Schlusslicht und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. ---

Vor fast 5000 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark erlebte die BSG Chemie einen Albtraumstart: Schon in der 2. Minute musste Julian Weigel nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Trotzdem hielt Leipzig lange dagegen. Doch in der 48. Minute erzielte Marco Wolf den einzigen Treffer der Partie. Auch Erfurt spielte nach dem Platzverweis von Phillip Aboagye ab der 50. Minute zu zehnt, brachte den knappen Vorsprung jedoch ins Ziel.

Im Duell zwischen dem Aufsteiger BFC Preussen und Hertha BSC II blieben Tore aus, doch an Spannung mangelte es nicht. Vor 612 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften einen harten Kampf, ohne den entscheidenden Durchbruch zu schaffen. Der Punktgewinn bedeutet für Preussen nun neun Zähler aus acht Spielen – ein solides Fundament. Auch Hertha II sammelte einen weiteren Punkt. ---