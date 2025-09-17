 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Chemnitzer FC feiert Befreiungsschlag gegen HFC, torloses Stadtduell

Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 8. Spieltags.

Die Regionalliga Nordost setzte am heutigen Abend den 8. Spieltag mit zwei Partien fort. Während der BFC Preussen gegen Hertha BSC II ein torloses Remis erkämpfte, setzte der Chemnitzer FC mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den Halleschen FC ein Ausrufezeichen.

---

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
1
0
Abpfiff
+Video

Vor über 3600 Zuschauern war es eine Partie voller Intensität, die früh entschieden wurde. Bereits in der 14. Minute sorgte Lukas Eixler für das Tor des Tages. Mit dem knappen 1:0 sicherte sich der FSV Zwickau drei wichtige Punkte und klettert damit ins gesicherte Mittelfeld. Der 1. FC Magdeburg II dagegen, zuletzt noch positiv aufgefallen, musste eine bittere Niederlage hinnehmen und bleibt im Tabellenmittelfeld stecken.

---

Gestern, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
2
0
Abpfiff
+Video

Die entscheidenden Treffer fielen erst spät, doch dann innerhalb weniger Minuten. Zunächst brachte Willi Theodor Reincke den BFC Dynamo in der 73. Minute in Führung, ehe Moritz Polte nur vier Minuten später nachlegte. Der Hauptstadtklub beendete damit seine kleine Negativserie und sammelte wichtige Punkte. Für den Greifswalder FC verschärfte sich die Lage dagegen weiter, das Team hängt mit nur fünf Punkten im Tabellenkeller fest.

---

Gestern, 19:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
1
0
+Video

Die Partie zwischen Altglienicke und Meuselwitz war lange hart umkämpft, doch ein Strafstoß brachte die Entscheidung. Jonas Nietfeld verwandelte in der 73. Minute einen Foulelfmeter und sicherte den Berlinern den sechsten Saisonsieg. Allerdings schwächte sich Altglienicke in der Schlussphase: Biyan Kizildemir sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte. Meuselwitz verpasste es trotz Überzahl, noch einmal zurückzukommen.

---

Gestern, 19:00 Uhr
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
0
2
Abpfiff
+Video

Eilenburgs schwierige Saison ging auch gegen Babelsberg weiter. Vor heimischem Publikum kassierte der FCE eine 0:2-Niederlage. Luis Müller traf in der 20. Minute, ehe Tino Schmidt in der 55. Minute per Foulelfmeter erhöhte. Babelsberg feierte damit den vierten Saisonsieg und bleibt in Reichweite der Spitzengruppe, während Eilenburg mit nur fünf Punkten hinten feststeckt.

---

Gestern, 19:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
1
0
+Video

Im Duell zweier Teams, die dringend Punkte brauchten, setzte Luckenwalde früh ein Zeichen. Schon in der 5. Minute traf Tim Luis Maciejewski zum 1:0. Danach blieb es bei diesem knappen Vorsprung, den die Gastgeber mit viel Einsatz verteidigten. Während Luckenwalde mit zwölf Punkten wieder ins Mittelfeld zurückkehrt, bleibt Zehlendorf weiterhin das Schlusslicht und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

---

Gestern, 19:15 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
0
1
+Video

Vor fast 5000 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark erlebte die BSG Chemie einen Albtraumstart: Schon in der 2. Minute musste Julian Weigel nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Trotzdem hielt Leipzig lange dagegen. Doch in der 48. Minute erzielte Marco Wolf den einzigen Treffer der Partie. Auch Erfurt spielte nach dem Platzverweis von Phillip Aboagye ab der 50. Minute zu zehnt, brachte den knappen Vorsprung jedoch ins Ziel.

---

Heute, 17:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
0
0

Im Duell zwischen dem Aufsteiger BFC Preussen und Hertha BSC II blieben Tore aus, doch an Spannung mangelte es nicht. Vor 612 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften einen harten Kampf, ohne den entscheidenden Durchbruch zu schaffen. Der Punktgewinn bedeutet für Preussen nun neun Zähler aus acht Spielen – ein solides Fundament. Auch Hertha II sammelte einen weiteren Punkt.

---

Heute, 19:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
3
0
Abpfiff

Der Chemnitzer FC hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor heimischem Publikum gelang den Sachsen ein 3:0-Erfolg über den Halleschen FC. Johannes Pistol brachte die Hausherren in der 31. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Dejan Bozic per Foulelfmeter in der Nachspielzeit auf 2:0. Als Domenico Alberico in der 83. Minute den dritten Treffer nachlegte, war die Partie entschieden. Mit diesem Sieg klettert Chemnitz auf 13 Punkte und stößt in die obere Tabellenhälfte vor. Halle steht nach seiner ersten Saison-Niederlage nun auf Rang drei.

---

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
19:00live

