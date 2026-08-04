Chemnitz top, Jena und Greifswald feiern, Dramatik in Babelsberg Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags. von red · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

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In der Regionalliga Nordost brachten die heutigen Spiele des 3. Spieltags hochemotionale Momente, späte Ausgleichstreffer und deutliche Kantersiege. Während die Spitzenmannschaften ihre Ansprüche untermauerten, lieferten sich die Teams leidenschaftliche Fights um wichtige Zähler für die Tabelle.

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Hertha BSC II musste eine bittere Niederlage hinnehmen, bei der die Gäste von der Ostsee große Effizienz bewiesen. Die Torfolge eröffnete Felix Heim, der in der 22. Minute das 0:1 markierte. Nur wenig später erhöhte Kay Seidemann in der 27. Minute auf 0:2. Hoffnung keimte bei der Berliner Reserve auf, als Jelani Ndi in der 40. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. In der zweiten Halbzeit sorgten die Gäste jedoch endgültig für klare Verhältnisse. Lukas Walchhütter traf in der 65. Minute zum 1:3, bevor Colin Kroll-Thiel in der 86. Minute den Treffer zum 1:4-Endstand beisteuerte. ---

Eine hochemotionale Schlussphase erlebten die Zuschauer im Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und der VSG Altglienicke. Die Hausherren gingen kurz vor der Halbzeitpause in Führung, als Theo Ogbidi in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das 1:0 erzielte. In der zweiten Halbzeit baute Maximilian Kalckreuth den Vorsprung in der 56. Minute auf 2:0 aus. Die Berliner Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und schlugen in einer dramatischen Nachspielzeit doppelt zu: Jonas Saliger verkürzte in der 90.+5 Minute auf 2:1, ehe Sydney Mohamed Sylla in der 90.+6 Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte. ---

Vor 643 Zuschauern musste sich der 1. FC Magdeburg II dem FSV 63 Luckenwalde knapp geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Felix Pilger in der 48. Minute zum 0:1-Endstand für die Gäste. In der dramatischen Schlussphase sah Len Neumann aufseiten der Luckenwalder in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Im mit Spannung erwarteten Sachsenderby feierte der Chemnitzer FC einen hochemotionalen Heimsieg gegen den FSV Zwickau. Die Hausherren untermauerten ihre großen Ambitionen bereits in der Anfangsphase: Domenico Alberico brachte sein Team in der 10. Minute mit dem Treffer zum 1:0 in Front. Noch vor dem Gang in die Kabinen erhöhte Jonas Marx in der 44. Minute auf 2:0. Auch im zweiten Durchgang ließ der Tabellenführer nichts anbrennen. David Vogt markierte in der 63. Minute das Tor zum 3:0. Zwickaus Lennert Möbius (90.+1) verkürzte auf 1:3. ---

Vor 5514 Zuschauern ließ der FC Carl Zeiss Jena dem Aufsteiger RSV Eintracht 1949 keine Chance. Die Thüringer drückten der Partie früh ihren Stempel auf, als Emilio Munser in der 10. Minute das 1:0 erzielte. Derselbe Spieler war es auch, der in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte. Unmittelbar nach der Halbzeitpause sorgte Kevin Lankford in der 47. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Jannes Werner, der in der 68. Minute den Treffer zum 4:0-Endstand beisteuerte. ---

Morgen, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig Hallescher FC Hallescher FC 19:00 live PUSH

Die BSG Chemie Leipzig steht nach zwei Spieltagen ohne Punkt und ohne eigenen Treffer da. Sowohl gegen den SV Babelsberg 03 als auch beim BFC Dynamo verlor Chemie mit 0:2. Mit 0:4 Toren liegt die Mannschaft auf Rang 16. Noch ist die Saison jung, doch der dritte Auftritt erhält bereits den Charakter einer Reaktion auf einen vollständig misslungenen Start. Der Hallesche FC ist zwar ebenfalls noch sieglos, aber ungeschlagen. Nach dem 2:2 beim Greifswalder FC spielte Halle gegen den FC Rot-Weiß Erfurt 1:1. Den Sieg gab der HFC durch einen Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit aus der Hand. Zwei Punkte und 3:3 Tore bedeuten Rang zwölf. Während Halle aus zwei Remis endlich einen Sieg formen will, kämpft Chemie darum, den ersten Treffer und den ersten Punkt dieser Saison zu erzwingen.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat seine starke Auftaktwirkung auch in Halle nicht vollständig verloren. Nach dem 4:1 gegen den BFC Dynamo rettete Erfurt beim Halleschen FC in der ersten Minute der Nachspielzeit ein 1:1. Der späte Ausgleich wurde von einer Gelb-Roten Karte wegen Jubelns begleitet. Mit vier Punkten und 5:2 Toren steht Erfurt auf Rang drei und gehört zur noch ungeschlagenen Spitzengruppe. Für den SV Tasmania Berlin verlief der Einstieg in die Regionalliga dagegen äußerst schwer. Der Aufsteiger verlor zunächst 1:5 beim 1. FC Magdeburg II und anschließend zu Hause 0:2 gegen den FC Erzgebirge Aue. Null Punkte und 1:7 Tore bedeuten den letzten Tabellenplatz. Erfurt kann den Druck auf Tabellenführer Chemnitz erhöhen. Tasmania braucht nach zwei Niederlagen vor allem defensive Sicherheit, um nicht schon in der ersten Englischen Woche den Anschluss zu verlieren.

Der BFC Preussen wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Nach dem 1:1 gegen RSV Eintracht 1949 folgte eine 0:3-Niederlage beim Chemnitzer FC. Mit einem Punkt und 1:4 Toren steht Preussen auf Rang 14. Beim Tabellenführer hielt die Mannschaft die erste Hälfte ohne Gegentor durch, geriet aber unmittelbar nach der Pause entscheidend ins Hintertreffen. Der 1. FC Lokomotive Leipzig kommt mit vier Punkten und 6:4 Toren als Tabellensechster nach Berlin. Nach dem 3:1 in Luckenwalde führte Lok gegen den 1. FC Magdeburg II bereits 3:1, musste sich aber noch mit einem 3:3 begnügen. Der neue direkte Aufstieg verschärft für den Meister der vergangenen Saison die Bedeutung jedes Punktverlusts. Preussen kann die erste Englische Woche für einen Befreiungsschlag nutzen, Lok darf eine weitere verspielte Gelegenheit im frühen Titelrennen kaum leichtfertig hinnehmen.

Do., 06.08.2026, 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue BFC Dynamo BFC Dynamo 19:00 live PUSH