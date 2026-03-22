Chemnitz demontiert Jena – Befreiungsschlag für Chemie Leipzig

– Foto: Stefan Fiebiger

n der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Sonntag der Abschluss des 27. Spieltags ausgetragen. Es war ein Nachmittag der sportlichen Kontraste, an dem der Aufstiegskampf für den FC Carl Zeiss Jena einen empfindlichen Dämpfer erhielt, während die Mannschaften im Tabellenkeller mit großer Leidenschaft und verbissenem Einsatz um den Anschluss kämpften. Die emotionale Intensität auf den Rängen spiegelte die Bedeutung dieser Phase der Saison wider, in der jeder Punkt über Schicksale entscheiden kann.

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Vor 8300 Zuschauern ließ der Hallescher FC gegen den FSV Zwickau keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Die Atmosphäre war von Beginn an elektrisierend, und die Hausherren nutzten diesen Schwung früh aus. In der 19. Minute brachte Jan Löhmannsröben die Saalestädter mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Die Überlegenheit der Gastgeber setzte sich fort: Niclas Stierlin erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, was den Westsachsen sichtlich den Wind aus den Segeln nahm. Den endgültigen Schlusspunkt einer starken Vorstellung setzte schließlich Marius Hauptmann, der in der 68. Minute das Tor zum 3:0-Endstand markierte.

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Ein wahres Offensiv-Spektakel erlebten die 6143 Fans im Steigerwaldstadion beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Hertha BSC II. Die Partie begann mit einer kalten Dusche für die Thüringer, als Oliver Rölke bereits in der 10. Minute die Führung zum 0:1 für die Berliner Gäste erzielte. Doch Erfurt bewies Moral und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten mit einer beeindruckenden Leidenschaft. Lucas Falcao glich in der 20. Minute zum 1:1 aus, bevor Marco Wolf nur drei Minuten später, in der 23. Minute, die Hausherren mit 2:1 in Front brachte. In der 29. Minute erhöhte Obed Chidindu Ugondu sogar auf 3:1 und schien für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Berliner Reserve gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Soufian Gouram, der in der 39. Minute zum 3:2 traf, noch vor der Pause wieder heran. Trotz einer spannungsgeladenen zweiten Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand. ---

Die Begegnung zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke wurde von einem dramatischen Zwischenfall überschattet. Das Spiel musste für etwa 45 Minuten unterbrochen werden, da ein Notarzteinsatz auf dem Spielfeld notwendig wurde. Der BFC-Spieler Valdemar Sadrifar verletzte sich schwer, was für sichtlich betroffene Gesichter bei Spielern und Anhängern sorgte. Nach der langen Unterbrechung wurde der Fokus mühsam wieder auf den Sport gerichtet. Die Gäste gingen zuvor in der 62. Minute durch Mehmet Ibrahimi mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten jedoch Kämpferherz und retteten in der Schlussphase einen Punkt: Jan Shcherbakovski erzielte in der 80. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Der Greifswalder FC feierte einen wichtigen Heimerfolg gegen den ZFC Meuselwitz und verschaffte sich damit wertvolle Luft im Tabellenkeller. Mann des Tages im Volksstadion war Osman Atilgan, der die Weichen für die Boddenstädter bereits in der Anfangsphase auf Sieg stellte. In der 2. Minute erzielte Osman Atilgan den Führungstreffer zum 1:0. Nur wenig später legte er nach: In der 13. Minute markierte erneut Osman Atilgan das Tor zum 2:0-Endstand. ---

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig. Lange Zeit blieb die intensive Partie ohne Torerfolg, bevor die Schlussphase für pure Leidenschaft und Spannung sorgte. In der 74. Minute brachte Dorian Cevis die Leipziger Gäste mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch prompt: In der 77. Minute erzielte Theo Ogbidi den Ausgleich zum 1:1 und ließ die Babelsberger Fans hoffen. Die Emotionen kochten in der Folge weiter hoch, als Paul-Roman Wegener in der 80. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl stemmte sich Babelsberg gegen den Druck des Favoriten, musste aber in der 89. Minute den entscheidenden Rückschlag hinnehmen. Stefan Maderer markierte den Siegtreffer zum 1:2-Endstand für die Sachsen. Lokomotive Leipzig festigt mit nun 61 Punkten die Tabellenführung. ---

Vor 6398 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße erlebten die Fans eine hochemotionale Partie, die eine dramatische Wendung nahm. Zunächst gingen die Gäste in Führung, als Emeka Oduah in der 23. Minute das Tor zum 0:1 für Jena erzielte. Die Begegnung kippte jedoch kurz vor der Halbzeitpause: In der 43. Minute sah Maurice Hehne vom FC Carl Zeiss Jena die Rote Karte. Einen Foulelfmeter verwandelte Dejan Bozic in der 44. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel nutzte der Chemnitzer FC die Überzahl konsequent aus. Tom Baumgart brachte die Hausherren in der 50. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Tobias Stockinger in der 55. Minute auf 3:1 erhöhte. Den endgültigen Schlusspunkt setzte Leon Damer in der Nachspielzeit (90.+1) mit dem Treffer zum 4:1-Endstand. ---

In einem torlosen, aber dennoch intensiven Duell im Tabellenkeller trennten sich der FC Hertha 03 Zehlendorf und der FC Eilenburg mit einem Unentschieden. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich um den Befreiungsschlag, blieben im Abschluss jedoch ohne Fortune. Kurz vor Ende der Partie schwächten sich die Gäste, als Moritz Kretzer vom FC Eilenburg in der 87. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Am Spielstand von 0:0 änderte dies jedoch nichts mehr. ---

Im Alfred-Kunze-Sportpark feierte die BSG Chemie Leipzig einen wichtigen Heimsieg gegen den FSV 63 Luckenwalde. In einer Partie, die von der lautstarken Unterstützung der Heimfans getragen wurde, fiel die Entscheidung bereits in der ersten Halbzeit. In der 30. Minute markierte Rajk Lisinski den Treffer zum 1:0. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Leipziger mit großer Leidenschaft bis zum Abpfiff. Durch diesen Dreier verbessert sich Chemie auf 21 Punkte. ---

In einem ausgeglichenen Duell teilten sich der 1. FC Magdeburg II und der Aufsteiger BFC Preussen die Punkte. Die Gäste aus Berlin gingen nach einer halben Stunde in Führung, als Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle zum 0:1 traf. Die Magdeburger Reserve bewies jedoch Moral und drängte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich. Belohnt wurden die Bemühungen in der 73. Minute durch den Treffer von Mihailo Trkulja zum 1:1-Endstand.