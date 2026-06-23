Chemie Leipzig verpflichtet Mittelstürmer Tyron Profis

Tyron Profis unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf eine Verlängerung bei Chemie Leipzig. – Foto: Verein

Chemie legt bei der Kaderzusammenstellung nach und verpflichtet Tyron Profis. Der 24-jährige Mittelstürmer wechselt vom VFC Plauen zu den Chemikern. Er unterschrieb einen Vertrag mit einjähriger Laufzeit und Option auf Verlängerung.

Tyron Profis stammt aus der renommierten Nachwuchsschmiede der Stuttgarter Kickers, spielte dort in der Junioren-Bundesliga. Seine ersten Jahre im Männerfußball verbrachte er in Stuttgart-Degerloch bei den Kickers-Profis und beim 1. Göppinger SV. Im vergangenen Sommer wagte der gebürtige Stuttgarter einen neuen Schritt und wechselte in den Nordosten zum Oberligisten VFC Plauen. Auch dort bewies der 1,85 Meter große Mittelstürmer seinen Torriecher, erzielte 19 Treffer in 31 Pflichtspielen, lieferte zudem fünf Torvorlagen.

Alexander Schmidt: „Tyron hatte schon im Testspiel im Winter auf sich aufmerksam gemacht. Er ist spritzig, schnell, beidfüßig stark und strahlt viel Torgefährlichkeit aus. Auch charakterlich wird er gut in unsere Mannschaft passen. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns ist.“