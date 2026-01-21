Chemie Leipzig verpflichtet Ex-RB-Leipzig-Talent

– Foto: SSVg Velbert 02

Die BSG Chemie Leipzig hat ihren zweiten Winter-Neuzugang vorgestellt.

Bei der BSG Chemie Leipzig lief es 2025 alles andere als rund. Zum Jahresende wurde es dann auch abseits des Rasens turbulent. Trainer Adrian Alipour musste seine Koffer packen, die sportliche Leitung trat zurück. Nun ist Alexander Schmidt am Ruder, bekleidet die Rollen des Cheftrainers und sportlichen Leiters zugleich. Auch im Kader setzten die Sachsen auf Veränderungen. Mit Marcel Bergmann wurde bereits ein zusätzlicher Torhüter verpflichtet, nachdem Chemie zuletzt mit nur zwei Keepern unterwegs war. Am heutigen Mittwochabend wurde Winter-Neuzugang Nummer zwei vorgestellt. Anton Bulland soll das Zentrum des abstiegsgefährdeten Regionalligisten verstärken. Der 20-jährige Berliner wurde sechs Jahre lang in der Akademie von RasenBallsport Leipzig ausgebildet, war nun ein halbes Jahr vereinslos.

Alexander Schmidt zur Verpflichtung: „Anton hat uns in den Testspielen und im Training mit Spielintelligenz, Ballkontrolle und gutem Passspiel überzeugt. Man sieht, dass er eine gute Ausbildung genossen hat, technisch wie taktisch. Wir wollen ihn jetzt sukzessive an die Wettkampfbelastung heranführen, weil ihm aktuell noch etwas die Spielpraxis fehlt. Dann wird er unserem Mittelfeld eine absolute Verstärkung sein." Bulland über seine neue Aufgabe: „Ich freue mich, jetzt bei Chemie zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer und Blicke positiv auf die Aufgabe hier. Ich möchte mit der Mannschaft die Klasse halten und freue mich auf die Fans."