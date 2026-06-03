Chemie Leipzig verliert Topstürmer Ratifo und holt Talent Lokilo

Einen ersten Vollzug für die neue Spielzeit kann Chemie derweil auf den Flügelpositionen melden. Vom Nord-Oberligisten SG Dynamo Schwerin wechselt Bradley Lokilo nach Leipzig-Leutzsch. Der 22-jährige Belgier mit kongolesischen Wurzeln unterschrieb einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Der Verlust wiegt schwer: Seit seinem Wechsel aus Pforzheim im Sommer 2024 markierte Ratifo in 64 Regionalliga-Partien beeindruckende 27 Treffer und steuerte acht Vorlagen bei. Schmidt kündigte an, die Suche nach einem adäquaten Ersatz im Sturmzentrum nun massiv zu intensivieren.

Mit einer Körpergröße von 1,89 Metern bringt der Linksfuß eine beachtliche Physis mit, gilt laut Coach Schmidt aber dennoch als extrem agil, schnell und technisch sauber. Lokilo ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar – sowohl defensiv als auch offensiv.

Der Youngster bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Auslandserfahrung mit. Über die Stationen RWD Molenbeek, Pro Vercelli (Italien) und Sloboda Novi Grad (Bosnien) landete er Anfang 2025 in Schwerin. Dort avancierte er prompt zum absoluten Leistungsträger und sammelte in 45 Einsätzen starke 18 Scorerpunkte (zehn Tore, acht Assists).

Der Neuzugang blickt der Aufgabe im traditionsreichen Leutzscher Holz voller Vorfreude entgegen: „Vom ersten Besuch hier in Leipzig an habe ich mich sehr wohlgefühlt. Es war eine sehr einfache Entscheidung für mich, hierher zu kommen.“ Nun wolle er schnellstmöglich auf dem Platz zeigen, was er draufhabe, um die grün-weißen Fans stolz zu machen.