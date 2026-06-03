Chemie Leipzig verliert Topstürmer Ratifo und holt Talent Lokilo

Bei der BSG Chemie Leipzig dreht sich das personelle Karussell unmittelbar nach Saisonende in rasantem Tempo. Der Regionalligist muss einen herben sportlichen Rückschlag verkraften, kann im gleichen Atemzug jedoch ein spannendes Versprechen für die Zukunft präsentieren. Knipser Stanley Ratifo kehrt dem Alfred-Kunze-Sportpark den Rücken, während der junge Belgier Bradley Lokilo als erster Sommer-Neuzugang für die Außenbahn feststeht.
Die Nachricht vom Abgang des Toptorschützen trifft die Chemiker hart. Wie der Verein am Mittwoch bestätigte, hat der 31-jährige Stanley Ratifo ein extrem lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Den Nationalspieler Mosambiks zieht es stattdessen zum Drittliga-Absteiger Hallescher FC.
Dabei war die sportliche Leitung der BSG bis an die wirtschaftliche Schmerzgrenze gegangen, um ihr Offensivgesicht zu halten. Das geschnürte Paket besaß für Chemie-Verhältnisse historische Dimensionen: Neben finanziellen Top-Konditionen bot man Ratifo die Kapitänsbinde sowie einen Anschlussvertrag für eine anschließende Karriere im Verein an. Doch die Offerte reichte nicht aus. „Um Stanley bei uns zu halten, sind wir an unsere Grenzen und darüber hinaus gegangen“, gestand Alexander Schmidt, Cheftrainer und Sportlicher Leiter.
Der Verlust wiegt schwer: Seit seinem Wechsel aus Pforzheim im Sommer 2024 markierte Ratifo in 64 Regionalliga-Partien beeindruckende 27 Treffer und steuerte acht Vorlagen bei. Schmidt kündigte an, die Suche nach einem adäquaten Ersatz im Sturmzentrum nun massiv zu intensivieren.
Einen ersten Vollzug für die neue Spielzeit kann Chemie derweil auf den Flügelpositionen melden. Vom Nord-Oberligisten SG Dynamo Schwerin wechselt Bradley Lokilo nach Leipzig-Leutzsch. Der 22-jährige Belgier mit kongolesischen Wurzeln unterschrieb einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit.
Mit einer Körpergröße von 1,89 Metern bringt der Linksfuß eine beachtliche Physis mit, gilt laut Coach Schmidt aber dennoch als extrem agil, schnell und technisch sauber. Lokilo ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar – sowohl defensiv als auch offensiv.
Der Youngster bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Auslandserfahrung mit. Über die Stationen RWD Molenbeek, Pro Vercelli (Italien) und Sloboda Novi Grad (Bosnien) landete er Anfang 2025 in Schwerin. Dort avancierte er prompt zum absoluten Leistungsträger und sammelte in 45 Einsätzen starke 18 Scorerpunkte (zehn Tore, acht Assists).
Der Neuzugang blickt der Aufgabe im traditionsreichen Leutzscher Holz voller Vorfreude entgegen: „Vom ersten Besuch hier in Leipzig an habe ich mich sehr wohlgefühlt. Es war eine sehr einfache Entscheidung für mich, hierher zu kommen.“ Nun wolle er schnellstmöglich auf dem Platz zeigen, was er draufhabe, um die grün-weißen Fans stolz zu machen.