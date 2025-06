Chemie Leipzig verliert ersten Test bei Sachsenligist Tapfer

Archiv – Foto: Tanja Kaltofen

Regionalligist BSG Chemie Leipzig hat das erste Testspiel des Sommers bei Tapfer Leipzig verloren.

Seit Samstag befindet sich die völlig neu formierte Regionalliga-Mannschaft der BSG Chemie Leipzig in der Vorbereitung auf die neue Saison. Am heutigen Donnerstagabend bestritt das Team von Trainer Adrian Alipour ein erstes Testspiel, trat beim SV Tapfer 06 Leipzig an. Der Gegner aus dem Leipziger Osten spielt in der Sachsenliga, sprich zwei Ligen unter der BSG Chemie.

Die Leutzscher begannen mit Osnabrück-Leihgabe Böggemann im Tor. Mit ihm waren gleich sechs weitere Neuzugänge in der Startelf. Hollenbach, Seidel, Griebsch, Hoffmann, Kießling und Enke feierten ihr Debüt im chemischen Trikot. Einzig Lisinski, Bunge, der das Team als Kapitän aufs Feld führte und Yehor Chyher spielten bereits in der letzten Saison für die BSG. Zudem stand Jeronimo Mattmüller (zuletzt Lichtenberg 47), einer von vier Probespielern im Spieltagskader, in der Startelf. Die weiteren Testspieler waren Godjes Yeboah (Linzer ASK), Philipp Heller (Plauen) und Leotrim Berisha (Waldhof Mannheim). Der erste Durchgang gab spielerisch wenig her. Der klassentiefere Gastgeber machte seinem Namen alle Ehre, hielt "tapfer" dagegen. Der BSG Chemie merkte man die Unerfahrenheit im Zusammenspiel deutlich an.