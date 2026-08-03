Chemie Leipzig unter Druck vor dem Duell mit dem HFC

– Foto: Johannes Traub

Die BSG Chemie Leipzig steht nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt in der Regionalliga Nordost früh unter Zugzwang. In der englischen Woche wartet nun der Hallesche FC auf die Leutzscher, die im heimischen Sportpark die ersten Punkte der neuen Spielzeit holen wollen.

Die ersten beiden Partien der neuen Saison haben der BSG Chemie Leipzig keinen gelungenen Auftakt beschert. Nach der 0:2-Niederlage gegen den SV Babelsberg 03 im ersten Saisonspiel folgte beim BFC Dynamo erneut eine Niederlage. Mit zwei verlorenen Spielen steht Chemie bereits früh in der Spielzeit unter Druck.

Am 26. Juli 2026 empfing die BSG Chemie Leipzig den SV Babelsberg 03 zum ersten Saisonspiel. Lange blieb die Partie offen, ehe Amadeus Ebel in der 63. Minute die Gäste in Führung brachte. In der 75. Minute erzielte Ebel erneut einen Treffer und besiegelte die 0:2-Niederlage der Leutzscher.

Auch beim BFC Dynamo ohne Punkte

Am 1. August 2026 ging es für Chemie Leipzig zum BFC Dynamo. Die Partie blieb bis zur 71. Minute torlos, ehe Rufat Dadashov die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Leander Fritzsche erhöhte in der 81. Minute auf 2:0. Damit musste die BSG auch im zweiten Saisonspiel ohne Punkte vom Platz gehen.

Englische Woche bringt schnelle nächste Chance

Die Regionalliga Nordost befindet sich aktuell in einer englischen Woche. Für die BSG Chemie Leipzig bietet sich dadurch bereits wenige Tage nach der Niederlage beim BFC Dynamo die Möglichkeit zur Reaktion. Am Mittwoch, 5. August 2026, wartet der Hallescher FC im Alfred-Kunze-Sportpark.

Duell mit dem Halleschen FC im Fokus

Der Anstoß gegen den Halleschen FC erfolgt um 19:00 Uhr. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Kai Kaltwasser, unterstützt von den Assistenten Pascal Wien und Hannes Ventzke. Als vierter Offizieller ist Christoph Beblik angesetzt.

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig Hallescher FC Hallescher FC 19:00 live PUSH

Blick auf die vergangenen Begegnungen

Die bisherigen Duelle zwischen Chemie und Halle verliefen unterschiedlich. Am 1. März 2026 unterlag die BSG im eigenen Stadion mit 0:2. Am 12. September 2025 trennten sich beide Mannschaften in Halle mit 0:0. Auch das Aufeinandertreffen am 25. April 2025 endete mit einer Niederlage für Chemie: In Halle gab es ein 1:3. Das Spiel Zuhause gegen den Halleschen FC am 2. November 2024 endete 1:1.