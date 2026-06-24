Chemie Leipzig nimmt Christoph Maier unter Vertrag

Der 26-Jährige unterzeichnete einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung. – Foto: Verein

Nachdem der Niederbayer bei der SpVgg Landshut das Fußballspielen erlernte, empfahl sich Christoph Maier gleich in seiner ersten Herrensaison in der Landesliga für einen Wechsel zu Wacker Burghausen in die Regionalliga Bayern. Nach dreieinhalb Jahren bei den schwarzweißen Oberbayern waren die Südwest-Regionalligisten SSV Ulm und der TSV Steinbach seine nächsten Stationen. In der vergangenen Saison wechselte er zum 1. FC Lok Leipzig. Die vergangenen Aufstiegsrelegationsspiele der Probstheidaer eingerechnet, verfügt Christoph Maier über die Erfahrung von 154 Regionalligaspielen, in denen er 21 Tore schoss und 13 weitere Treffer vorbereitete.

Alexander Schmidt: „Mit ,Bobby‘ Maier konnten wir einen weiteren Wunschspieler verpflichten. Er ist ein offensiv denkender Mittelfeldstratege, sehr spielstark und in der Lage, seine Teamkollegen gut in Szene zu setzen. Wir sind fest überzeugt, dass er dazu beitragen wird, die Verluste wettzumachen, die wir auf dieser Position erlitten haben. Wir sind glücklich, dass uns diese Verpflichtung gelungen ist, für uns wird er ein großer Zugewinn sein.“