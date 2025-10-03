Chemie Leipzig jubelt, BFC Dynamo atmet auf, Remis in Greifswald

An der Ostsee sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie. Der Greifswalder FC ging kurz vor der Pause in Führung: In der 40. Minute traf David Vogt für die Hausherren. Doch der Aufsteiger BFC Preussen steckte nicht auf und belohnte sich im zweiten Durchgang. In der 80. Minute erzielte Niklas Brandt den Ausgleichstreffer. Am Ende stand ein Remis, das Greifswald jedoch nicht wirklich hilft, da die Mannschaft weiterhin tief im Tabellenkeller steckt. Preussen dagegen bleibt mit nun 16 Punkten im gesicherten Mittelfeld. ---

Für den BFC Dynamo war es ein erlösender Nachmittag. Nach zuvor neun Punkten aus zehn Spielen gelang gegen den FSV Zwickau ein Dreier. In der 76. Minute fiel die Entscheidung: Leandro Putaro verwandelte einen Foulelfmeter und brachte den Hauptstadtklub damit auf Kurs. Mit diesem knappen 1:0-Sieg verschaffte sich der BFC Dynamo etwas Luft im Tabellenkeller. ---

Das Duell im Alfred-Kunze-Sportpark brachte eine faustdicke Überraschung. Die BSG Chemie Leipzig, bis dato Tabellen-17., besiegte den Favoriten VSG Altglienicke klar mit 3:0. Überragender Mann war Stanley Ratifo, der mit einem Dreierpack den Nachmittag prägte. Zunächst traf er in der 26. Minute zum 1:0, erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 und sorgte in der 71. Minute mit seinem dritten Treffer für den Endstand. Chemie feiert damit erst den zweiten Saisonsieg. Für Altglienicke war es ein herber Rückschlag. ---

Der Hallesche FC geht nach der bitteren 1:2-Niederlage in Zwickau mit Wut im Bauch ins Heimspiel. In dieser Partie traf zunächst Malek Fakhro in der 36. Minute für Halle, doch Lukas Eixler glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für Zwickau aus. In der 61. Minute sorgte Theo-Gunnar Martens für die Entscheidung. Mit 19 Punkten steht Halle dennoch in Lauerstellung zur Spitze. Der ZFC Meuselwitz kam zuletzt zuhause zu einem 1:1 gegen den Greifswalder FC. Felix Rehder brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, doch Tristan Wagner glich für Greifswald in der 57. Minute aus. Für Meuselwitz war es ein weiterer kleiner Schritt, doch die Zipsendorfer bleiben mit zehn Zählern im unteren Tabellenfeld. ---

Der Chemnitzer FC musste eine 0:2-Niederlage in Jena hinnehmen. Dort traf zunächst Sören Reddemann in der 45.+34 Minute per Foulelfmeter, ehe Marcel Hoppe nur fünf Minuten später das 2:0 nachlegte. Zudem sah Tom Baumgart in der 45. Minute die Rote Karte. Der FC Eilenburg kam beim 1:1 gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf nicht über ein Remis hinaus. Marcus Niemitz traf bereits in der 18. Minute zur Führung, doch Noah Jones glich nur vier Minuten später, in der 22. Minute, für die Gäste aus. Für Eilenburg bleibt die Lage im Tabellenkeller damit prekär. ---

Der FC Hertha 03 Zehlendorf holte beim 1:1 in Eilenburg einen Punkt. Noah Jones erzielte in der 22. Minute den Ausgleich, nachdem Marcus Niemitz die Gastgeber in der 18. Minute in Führung gebracht hatte. Trotz des Unentschiedens bleibt Zehlendorf weiter sieglos Tabellenletzter. Der SV Babelsberg 03 unterlag zuletzt beim 1. FC Lok Leipzig knapp mit 0:1. Das einzige Tor des Spiels erzielte Dorian Cevis bereits in der 18. Minute. Damit verharren die Babelsberger im unteren Mittelfeld und müssen nun in Berlin punkten. ---

Der FSV 63 Luckenwalde konnte am vergangenen Wochenende einen späten 1:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig feiern. In einer intensiven Partie erzielte Lucas Will in der Nachspielzeit den vielumjubelten Siegtreffer. Mit 18 Punkten liegt Luckenwalde auf einem starken siebten Platz. Der FC Carl Zeiss Jena hingegen feierte gleich zwei wichtige Siege innerhalb weniger Tage. Zunächst gewann der FCC gegen den Chemnitzer FC mit 2:0 – Sören Reddemann traf in der 45.+34 Minute per Strafstoß, und Marcel Hoppe erhöhte in der 45.+39 Minute. Am Mittwoch folgte der 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Lok Leipzig. Vor 10405 Zuschauern erzielte Maxim Hessel in der 52. Minute das Tor des Abends. Lukas Wilton sah zudem in der 75. Minute für Leipzig die Rote Karte. Damit übernahm Jena die Tabellenführung. ---