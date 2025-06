Chemie Leipzig holt Torhüter aus der 3. Liga

Kurz darauf gab der Verein bekannt, dass Nachwuchstalent Tom Eisfeld in den Kader der ersten Herrenmannschaft aufrücken wird. Der 18-Jährige kam vor einem Jahr aus dem Nachwuchs von RB Leipzig zu Chemie, spielte hauptsächlich für die U19, hütete aber auch schon das Tor der zweiten Mannschaft in der sächsischen Landeskasse.

In den vergangenen Tagen hat Regionalligist Chemie Leipzig zahlreiche Neuzugänge vorgestellt. Warten mussten die Fans bis gestern auf Torhüter. Einen Tag vor dem Trainingsauftakt, der am heutigen Samstagvormittag stattfand, wurde dann mit Florian Horenburg der erste Mann für den Platz zwischen den Pfosten vorgestellt. Der 23-Jährige kommt vom Absteiger Viktoria Berlin nach Leipzig-Leutzsch.

Nun wurde mit Luca Böggemann der dritte Neuzugang auf der Torhüterposition vorgestellt. Der 21-Jährige wird für ein Jahr vom VfL Osnabrück ausgeliehen und komplettiert das Torwarttrio. Böggemann stammt aus dem Nachwuchs der Niedersachsen, durfte in den vergangenen zwei Spielzeiten je ein Spiel in der 2. Bundesliga und der 3. Liga absolvieren. In Osnabrück hat er seinen Vertrag verlängert und soll nun in Leipzig Spielpraxis sammeln.

„Auch Luca ist ein junger, talentierter Torwart. Beim VfL Osnabrück wurde exzellent ausgebildet. Wir haben nun ein richtig gutes Torhüterteam beisammen, das sich gegenseitig motivieren und bessermachen wird“, erklärt David Bergner, Teil der sportlichen Leitung bei der BSG Chemie.