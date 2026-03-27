Chemie Leipzig: „Falscher Moment, um jetzt draufzuhauen"

Archiv – Foto: Stefan Fiebiger

Nach torloser erster Halbzeit, in der Chemie vor allem defensiv gut arbeitete, sich in jeden Schuss warf, fehlte in Durchgang zwei jeglicher Zugriff. In der 52. Minute brachte Maurice Covic die Hausherren in Führung. Unmittelbar zuvor musste Chemie wechseln. Philipp Wendt hatte angezeigt, dass es kräftemäßig für ihn nicht mehr weitergeht. Der eingewechselte Julian Bell rückte auf die rechte Seite, Rajk Lisinski ging auf links. Babelsberg nutzte den Moment, in dem die chemische Hintermannschaft noch etwas unsortiert war und traf. Danach zeigte George Didoss sein Können, erhöhte zunächst auf 2:0, nachdem er zwei Gegenspieler hat stehen lassen und legte das 3:0 aus der Distanz nach. Auch Darijan Silic netzte aus der zweiten Reihe, traf per direktem Freistoß zum 4:0. Spätestens da war die Partie gelaufen.

Nach dem Heimerfolg gegen Luckenwalde, bei dem die BSG Chemie Leipzig die wohl beste Saisonleistung zeigte, griffig war, den Gegner einschnürte und sich schließlich auch belohnte, durfte in Leipzig-Leutzsch zurecht wieder hoffnungsvoller Richtung Klassenerhalt geblickt werden. Doch statt auf diesem Erfolgserlebnis aufzubauen, kassierten die Grün-Weißen am Freitagabend eine herbe Klatsche beim Konkurrenten in Babelsberg.

Als dann der eingewechselte Janik Mäder auch noch einen Foulelfmeter über das Tor setzte, lief alles gegen die Gäste aus Sachsen, die schließlich sogar noch Gegentreffer Nummer fünf schlucken mussten. Im Gästeblock wurde noch vor Anpfiff angefangen, Zaunfahnen einzupacken. Die Mannschaft wurde vom Capo auf dem Platz zur Rede gestellt. Trainer Alexander Schmidt erklärte auf der Pressekonferenz: „Ein Fanvertreter kam zu uns und hat uns deutlich gesagt, dass es heute besser ist, wenn wir nicht bei den Fans auftauchen. Mir tut es um die Fans leid. Wir verstehen, dass sie stocksauer sind. Wir müssen es wieder gutmachen."

Den Willen wollte er seiner Mannschaft dennoch nicht absprechen: „Es ist für uns alle sehr enttäuschend. Aus Trainersicht muss ich meine Mannschaft aber auch in Schutz nehmen. Es war nicht so, dass sie sich von der Einstellung her für etwas entschuldigen muss. Sie haben alles versucht. Es ist jetzt der falsche Moment, um draufzuhauen auf die Mannschaft. Wir müssen trotz aller Enttäuschung aufstehen, weitermachen und daran arbeiten, dass wir vorn in Schlüsselsituationen die Tore machen."

Doch auch defensiv muss sich der Tabellensechzehnte in den kommenden Wochen anders präsentieren, wenn es für den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost reichen sollte. Kommenden Donnerstag gastiert Chemie Leipzig in Fürstenwalde bei der VSG Altglienicke.