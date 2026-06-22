Chemie Leipzig: "Er hat trotz seines jungen Alters viel Erfahrung"

– Foto: BSG Chemie Leipzig

Die Chemiker geben ihren nächsten Neuzugang bekannt. Luis Jakobi kommt vom FC Differdingen 03 aus Luxemburg. Der 24-jährige Mittelfeldspieler mit internationaler Erfahrung unterzeichnete ein Arbeitspapier mit einjähriger Laufzeit und Verlängerungsoption auf ein weiteres Jahr.

Chemie-Trainer Alexander Schmidt sagt: „Luis Jakobi bringt als defensiver Mittelfeldspieler sehr viel Zweikampfstärke, Ballsicherheit und taktisches Verständnis mit. Er hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung in höherklassigen Vereinen gesammelt und wird unserem Mittelfeld Stabilität verleihen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“

Luis Jakobi sagt: „Nach drei Jahren im Ausland freue ich mich darauf, wieder in Deutschland spielen – umso schöner, dass es mit Chemie jetzt ein solcher Traditionsverein mit einer solchen Fankultur und Stimmung im Stadion geworden ist. Die Spielweise, die man hier verfolgt – schnell, intensiv, mit viel Feuer – passt gut zu mir. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und mit ihr in die Vorbereitung zu starten. Ich werde hart arbeiten, um mit dann topfit in die Saison zu starten.“