Chemie Leipzig deklassiert Zehlendorf, HFC siegt klar in Luckenwalde

– Foto: Stefan Fiebiger

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Der Hallesche FC untermauerte beim FSV 63 Luckenwalde seine Titelaspirationen und feierte einen hochemotionalen Auswärtssieg. Die Partie startete furios: Bereits in der 2. Minute brachte Max Kulke die Gäste mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten, als Len Neumann in der 5. Minute den schnellen Ausgleich zum 1:1 erzielte. Die Hallenser zeigten sich jedoch unbeeindruckt und drängten leidenschaftlich auf die erneute Führung. In der 21. Minute markierte Bocar Baro das 1:2 für den HFC. Die Luckenwalder Defensive geriet weiter unter Druck, was in der 28. Minute zu einem Eigentor durch Tim Schleinitz und dem damit verbundenen 1:3 führte. In der 57. Minute erzielte Jan Löhmannsröben den Treffer zum 1:4-Endstand. ---

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die Anhänger der BSG Chemie Leipzig beim Gastspiel beim FC Hertha 03 Zehlendorf. Den Torreigen eröffnete Cyrill Akono bereits in der 17. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Die Gäste blieben am Drücker und bauten die Führung noch vor dem Pausenpfiff aus: Janik Mäder verwandelte in der 39. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Janik Mäder in der 47. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Die hochemotionale Atmosphäre spiegelte sich in der 54. Minute wider, als Alexios Dedidis die Rote Karte sah und Zehlendorf somit in Unterzahl agieren musste. Chemie nutzte den Platz und erhöhte in der 69. Minute durch Rajk Lisinski auf 0:4. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte schließlich Jake-Robert Wilton, der in der 79. Minute durch ein Eigentor den 0:5-Endstand markierte. ---

Morgen, 17:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Chemnitzer FC ChemnitzerFC 17:00 live PUSH

Hier treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. BFC Preussen steht mit 38 Punkten auf Rang acht, der Chemnitzer FC mit ebenfalls 38 Punkten direkt davor auf Platz sieben. Schon die Tabelle macht deutlich, wie eng und wichtig dieses Nachholspiel ist. Preussen kam zuletzt gegen Greifswalder FC nicht über ein 0:0 hinaus. Die Mannschaft blieb stabil, fand offensiv aber keinen Durchbruch. Chemnitz wiederum musste sich bei FC Eilenburg mit einem 1:1 begnügen. Nach dem Rückstand durch Marcus Niemitz glich Domenico Alberico noch in der 41. Minute aus, mehr gelang jedoch nicht. Beide Mannschaften reisen also mit einem Remis im Rücken an – und beide wissen, dass ein Sieg im dicht gedrängten Mittelfeld sofort Wirkung entfalten würde. ---

Morgen, 19:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald SV Babelsberg 03 Babelsberg 19:00 live PUSH

Der Greifswalder FC steckt mit 27 Punkten auf Rang 15 weiter in einer unangenehmen Zone fest. Das jüngste 0:0 bei BFC Preussen war zwar ein Punktgewinn, aber keiner, der wirklich für Ruhe sorgt. Greifswald braucht dringend einen Sieg, um sich nicht weiter in Richtung Tabellenende ziehen zu lassen. SV Babelsberg 03 reist mit Rückenwind an. Das 4:0 gegen FC Hertha 03 Zehlendorf war ein klarer und überzeugender Auftritt, bei dem Linus Queißer, Tino Schmidt, George Didoss und Philipp Zeiger trafen. Mit 31 Punkten hat Babelsberg etwas Luft, aber keine Sicherheit. Genau darin liegt die Brisanz dieses Duells: Greifswald kämpft gegen die Sorge, Babelsberg gegen das erneute Abrutschen. ---

Morgen, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena FSV Zwickau FSV Zwickau 19:00 live PUSH

Zum Abschluss wartet ein Spiel mit großem Gewicht im oberen Teil der Tabelle. FC Carl Zeiss Jena steht mit 54 Punkten auf Rang zwei und hat sich über Ostern mit dem 1:0 gegen FSV 63 Luckenwalde in eine starke Position gebracht. Emeka Oduah traf bereits in der 2. Minute, danach verteidigte Jena den Vorsprung konsequent. Die Mannschaft hat damit den Halleschen FC überholt und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Lok Leipzig. Der FSV Zwickau steht mit 49 Punkten auf Rang fünf und musste sich zuletzt mit einem dramatischen 2:2 gegen BFC Dynamo begnügen. Lennert Möbius und Cemal Sezer brachten Zwickau zweimal in Führung, doch der Ausgleich fiel erst in der 90.+2 Minute. Gerade das macht dieses Nachholspiel so aufgeladen. Jena kann Platz zwei festigen und weiter Druck auf Lok ausüben, Zwickau dagegen braucht einen großen Auswärtserfolg, um den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren. Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in dieser Saison noch etwas vorhaben.