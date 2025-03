Chemie Leipzig bei Baller League: Mast als Torwart, Ratifo Torschütze

Was ist die Baller League?

Die Baller League ist eine im Jahr 2024 neu gegründete Hallen-Fußballliga, bei der zwölf Mannschaften immer montags in einem Ligasystem aufeinandertreffen. Es gibt elf Spieltage, jeder spielt also ein Mal gegen jeden, bevor der Meister in einem Final Four ermittelt wird. Gespielt wird auf Kleinfeld im 6 vs. 6 über 2x15 Minuten. Jedes Team hat mindestens einen prominenten Teammanager. Bei Hollywood United zum Beispiel sind es Max Kruse und Influencer Knossi, Ratifos Team gehört dem ehemaligen Regionalligaspieler Nader Jindaoui, der über YouTube, Instagram und co. ein Millionenpublikum unterhält. Nachdem die ersten beiden Saisons in Köln gespielt wurden, findet Season 3 nun in Berlin statt. Ratifo, Mast und Brügmann wurden vor der Spielzeit für ihre Teams gedraftet.