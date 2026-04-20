Chemie düpiert Naunhof – Meißen festigt Platz zwei in der Tabelle

– Foto: Daniel Jopp

Die Sachsenklasse Nord hat am 22. Spieltag ihre Vormachtstellungen zementiert, während Überraschungen im Mittelfeld für Furore sorgten. Spitzenreiter Markkleeberg marschiert weiter einsam voran und lässt keinerlei Zweifel an der künftigen Ligazugehörigkeit aufkommen. Doch dahinter schärft der Meißner SV sein Profil im Rennen um die vorderen Plätze durch einen hart erkämpften Heimerfolg. Dramatisch bleibt es im Tabellenkeller, wo die Luft für die Aufsteiger nach deutlichen Niederlagen immer dünner wird.

Der Aufsteiger Leipziger SC 1901 unterstreicht weiterhin seine Ambitionen auf die vorderen Plätze. Beim kriselnden Bornaer SV 91 feierten die Leipziger einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg. Quecuto Som Djassi war mit zwei Treffern in der 30. Minute und 76. Minute der überragende Akteur auf dem Feld. Pascal Mann erzielte in der 50. Minute das zwischenzeitliche 2:0. Für Borna wird die Lage auf dem vorletzten Tabellenplatz immer hoffnungsloser. Der LSC hingegen klettert auf den dritten Rang.

Der Spitzenreiter Kickers 94 Markkleeberg setzt seinen Siegeszug unbeirrt fort. Gegen den Aufsteiger SV Fortschritt Lunzenau feierten die Hausherren einen souveränen 2:0-Erfolg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Gäste noch leidenschaftlich dagegenhielten, brach Xaver Franz Gersöne in der 47. Minute den Bann. Die Entscheidung besorgte Leo Andreas Morgenstern in der 77. Minute. Während Markkleeberg mit nun 55 Punkten einsam an der Spitze thront, verharrt Lunzenau mit 20 Punkten auf dem zwölften Rang und muss den Blick nach der 14. Saisonniederlage starr nach unten richten. ---

Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 bleibt im Rennen um die Vizemeisterschaft. Gegen den SC Hartenfels Torgau 04 feierte das Team einen klaren 3:0-Heimerfolg. Tristan Kane Hanschmann stellte bereits in der 7. Minute die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Oskar Werner in der 47. Minute und Jonas Benedix in der 58. Minute für die Hausherren. Torgau bleibt nach der 14. Saisonniederlage mit 16 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz hängen und findet kein Mittel gegen die offensive Wucht der Spitzenmannschaften. ---

Der Radefelder SV 90 hielt sich gegen das Tabellenschlusslicht FV Gröditz 1911 schadlos. Beim 3:0-Erfolg war erneut Verlass auf Torjäger Ronny Jähn, der in der 26. Minute und 80. Minute traf. Markus Richter besiegelte in der 89. Minute den Endstand. Gröditz bleibt mit lediglich 13 Punkten abgeschlagen am Ende der Tabelle und muss sich wohl langsam mit dem Abstieg anfreunden. Radefeld hingegen festigt mit 34 Punkten seinen Platz im gesicherten Mittelfeld auf dem achten Rang. ---

Der SV Liebertwolkwitz drehte einen frühen Rückstand gegen die SG Motor Wilsdruff und siegte am Ende verdient mit 3:1. Jonas Geppert hatte die Gäste in der 12. Minute zunächst in Führung gebracht. Franz Dittrich glich in der 28. Minute aus, bevor Tim Genz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+2. Minute die Partie drehte. Den Schlusspunkt setzte Benjamin Bernstein in der 90.+4. Minute. Liebertwolkwitz bleibt Siebter, während Wilsdruff mit 20 Punkten weiterhin mitten im Abstiegskampf auf Rang 13 steckt. ---

In einer torreichen Begegnung behielt der Meißner SV 08 gegen den SV Lindenau 1848 mit 4:2 die Oberhand. Markus Riedel eröffnete das Spektakel bereits in der 4. Minute, doch Ahmed Fato antwortete prompt in der 7. Minute für die Gäste. Richie Mike Melzer brachte Meißen in der 31. Minute erneut in Front, bevor Hugo Bäde in der 39. Minute auf 3:1 erhöhte. Lindenau gab sich nicht auf und kam durch Ferdinand Schlatt in der 47. Minute noch einmal heran. Erst in der 90. Minute machte Melzer mit seinem zweiten Treffer alles klar. Meißen festigt damit den zweiten Tabellenplatz mit 42 Punkten. ---

Eine bittere Lehrstunde erlebte der SV Naunhof 1920 vor heimischer Kulisse. Gegen die zweite Mannschaft der BSG Chemie Leipzig unterlagen die Gastgeber deutlich mit 0:5. Vor 137 Zuschauern leitete Lorenz Jantzen bereits in der 3. Minute das Debakel für Naunhof ein. In der Schlussphase brachen bei den Hausherren alle Dämme: Tim Wecker in der 73. Minute und 90.+3. Minute sowie Luis Paul Mroske in der 84. Minute und 89. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Naunhof rutscht durch diese Niederlage auf den sechsten Platz ab, während Chemie auf Rang neun klettert. ---