Archiv – Foto: Kerstin Kellner

Chemie bei Zehlendorf: Leipziger Gastspiel in Berlin abgesagt Regionalliga-Partie fällt aus Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost BSG Chemie FC Hertha 03

Die BSG Chemie Leipzig hätte sich am heutigen Freitagabend in Berlin-Lichterfelde den ersten Auswärtssieg der laufenden Regionalliga-Saison sichern wollen. Doch die Partie gegen Hertha 03 Zehlendorf findet nicht statt.

Heute, 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 19:00 live PUSH Um 19 Uhr sollte der Ball im Stadion Lichterfelde rollen. Doch das Kellerduell zwischen Hertha 03 Zehlendorf und der BSG Chemie Leipzig kann kurzfristig nicht stattfinden. Die Berliner vermeldeten um kurz nach 13 Uhr, dass der Rasenplatz nicht bespielbar sei.

In einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken schreibt der Verein: „Das Sportamt hat den Platz wegen Unbespielbarkeit gesperrt. Wir sind über die Absage sehr verärgert. Wir hatten heute mit vielen Zuschauern gerechnet. Leider liegt die Entscheidung nicht in unserer Hand." Aufgrund des Feiertags in Sachsen hatte Hertha 03 Zehlendorf auf eine großartige Kulisse gehofft. Auch zahlreiche Fans aus Dresden und Freiburg, die am Wochenende die Spiele von Dynamo bei Hertha und das des SC Freiburg bei Union sehen wollen, hatten sich Vereinsangaben zufolge angekündigt und der Regionalliga-Partie beiwohnen wollen. Daraus wird nun nichts.