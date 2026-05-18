Chekrouni erlöst die Alemannia mit spätem 3:2 gegen die Fortuna

Erzielt den Siegtreffer zum 3:2 für die Alemannia: Salim Chekrouni (r.), der von Kapitän Mika Pobric geherzt wird. – Foto: Fabian Nelleßen

Es lief bereits die Nachspielzeit. Die Alemannia startete noch einmal einen Konter. Salim Chekrouni schnappte sich kurz hinter der Mittellinie den Ball und marschierte in Richtung Fortuna-Tor. Sein Gegenspieler rutschte unglücklich aus, und so war der Weg frei. Eiskalt wuchtete er die Kugel aus rund 16 Metern unten rechts ins Gehäuse der Gäste aus Düsseldorf.

Im Anschluss gab es kein Halten mehr. Spieler, Trainer und Betreuer lagen sich in den Armen und bejubelten den enorm wichtigen Dreier, der den Aachenern eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt in der Liga B (Gruppe G) verschaffte. Die A-Junioren haben es nun in der eigenen Hand: Mit einem Sieg am Samstag bei Werder Bremen wäre der Verbleib in der höchsten deutschen Juniorenklasse (ehemals Bundesliga) gesichert.

Unmittelbar danach blies der Unparteiische zum letzten Mal an diesem Sonntagmittag in seine Pfeife. Der wichtige 3:2-Sieg von Aachens U19-Fußballern gegen den Tabellenführer der DFB-Nachwuchsliga war somit aktenkundig.

Die Gastgeber begannen mutig und störten den Spielaufbau des Gegners früh. Bis zur elften Minute dauerte es, ehe die Gäste erstmals gefährlich vor dem Tor auftauchten. Majd Almeri zirkelte den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei. Danach erhöhte die Fortuna den Druck, doch die Aachener schafften es mit vereinten Kräften, weitere Chancen des Tabellenführers zu verhindern.

„Die Mannschaft hat unfassbar viel investiert – nicht nur heute, sondern auch in den vergangenen Wochen. Das Glück haben wir uns sehr hart erarbeitet. Ich bin froh, dass wir die Belohnung dafür einfahren konnten“, betonte Aachens Trainer Carsten Wissing nach der nervenaufreibenden Partie.

In der 20. Minute setzte sich Chekrouni auf der rechten Seite durch und legte von der Grundlinie zurück zu Yahia Selim, dessen Schuss im letzten Moment geblockt wurde. Nun ging es hin und her: Zunächst vergab Fortunas Darin Quiala-Tito aus kurzer Distanz (23.), wenig später verpasste Selim auf der anderen Seite die Führung für Aachen (29.).

Mika Pobric erzielt das 1:0

Die letzte Aktion vor der Pause gehörte den Hausherren. Nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite traf Mika Pobric aus dem Gewühl heraus zum 1:0 (39.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Fortuna zunächst den Druck, während die Aachener auf schnelle Umschaltmomente lauerten. Marek Jarosch probierte es aus der Distanz, doch Alemannias starker Keeper Moritz Schrief hielt den Ball sicher fest (47.). Wenig später touchierte eine verunglückte Hereingabe den rechten Pfosten des Aachener Gehäuses (55.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später zeichnete sich Schrief bei einem abgefälschten Ball erneut aus.

Die Gastgeber ließen sich nun zu stark hinten hereindrängen. Folgerichtig glich Aidan Chikeme nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 aus (71.). Es war der Startschuss für eine turbulente Schlussphase. Fast im direkten Gegenzug zwang Josué Montorro Fortunas Torhüter zu einer starken Parade. Die anschließende Ecke köpfte Matthijs Mulders zum umjubelten 2:1 für die Alemannia ins Netz (74.).

Fehler vor dem 2:2-Ausgleich

Gut zehn Minuten vor Schluss leisteten sich die Hausherren einen haarsträubenden Fehler im eigenen Sechzehner. Elias Oberschewen musste nur noch den Fuß hinhalten – 2:2 (79.). Die Partie stand jetzt auf des Messers Schneide. Der eine Punkt wäre für die Alemannia im Kampf um den Klassenerhalt zu wenig gewesen.

Der Regisseur hatte dann aber noch eine Pointe auf Lager. Chekrouni avancierte mit seinem Last-Second-Treffer im Jugendstadion am Soerser Weg zum Helden des Tages aus Aachener Sicht. Nun wartet auf die Aachener das große Finale in Bremen. „Wir versuchen wieder, ans absolute Limit zu kommen“, versprach Wissing, der in der Hansestadt seinen gelbgesperrten Kapitän Mika Pobric ersetzen muss.

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