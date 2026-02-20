Cheftrainerdebüt gegen den Ex-Club Am kommenden Samstag gastiert der FC Einheit Rudolstadt II beim SC 1903 Weimar. Ganz besonders im Fokus steht dabei Ronny Schneider, Cheftrainer der Weimarer. von Fabian Göb · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Ronny Schneider (hier noch im Dress des FC Einheit Rudolstadt II) trifft am kommenden Wochenende in seinem ersten Pflichtspiel als Cheftrainer des SC 03 Weimar auf seinen alten Club. – Foto: Achim Freund

In der Landesklasse 1 kommt es am kommenden Samstag direkt zu einem ganz besonderen Aufeinandertreffen. Wenn der FC Einheit Rudolstadt II am Wochenende beim SC 1903 Weimar gastiert, trifft der neue SC-Cheftrainer Ronny Schneider auf seinen alten Verein. Im FuPa-Interview spricht er im Vorfeld dieser Partie über die absolvierte Vorbereitung, die ersten Eindrücke seiner neuen Jungs und das besondere Aufeinandertreffen.

FuPa Thüringen: Hi Ronny, die erste Vorbereitung bei deinem neuen Verein mit deinen neuen Spielern liegt jetzt hinter dir. Welchen Eindruck machen die Jungs?

Ronny Schneider: Die Jungs machen einen sehr guten Eindruck. Sie sind super zuverlässig, was mir persönlich sehr wichtig ist und eine sehr gute Grundlage ist. Darüber hinaus sind sie sehr positiv geerdet, vernünftig, machen super mit und sind sehr wissbegierig. Es macht mir wirklich viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten. FuPa Thüringen: Den Testspielen zufolge kann man von einer gelungenen Vorbereitung sprechen. Wie zufrieden bist du mit den vergangenen Wochen in Hinblick auf das erste Pflichtspiel in der Liga?

Ronny Schneider: Die Testspielergebnisse sind für mich generell erst einmal gar nicht bedeutend. Wichtig ist die Art und Weise und inwiefern man die Inhalte mitnimmt. Da bin ich von den Spielen her erst einmal zufrieden. Natürlich hatten wir auch die üblichen Probleme. Zum Einen hat uns die Krankheitswelle erwischt, sodass es so gut wie jeden Spieler und auch mich erwischt hat. Mein Fehlen hat Danny Heberlein super abgefangen. Zum Anderen hat hat uns auch der Wintereinbruch beeinträchtigt, was aber allen Mannschaften so gegangen ist. Dennoch haben wir für die Verhältnisse einen guten Trainingsrhythmus beibehalten, der in erster Linie auch dem Engagement von Danny Voigt zu verdanken ist. Dies stellt uns auf inhaltlicher und körperlicher Ebene insgesamt zufrieden.

FuPa Thüringen: An welchen Inhalten hast du mit der Mannschaft in erster Linie gearbeitet und einen besonderen Fokus gelegt?

Ronny Schneider: In einer Vorbereitung stehen natürlich athletische Dinge im Vordergrund. Ein weiterer wichtiger Teil war das Teambuilding. Hierbei standen Kennenlernen und das gegenseitige Beschnuppern im Fokus. Auf dem Platz haben wir in der Defensive im mannschaftstaktischen Bereich gearbeitet, während in der Offensive wert auf gruppentaktische Dinge gelegt haben. Wir haben ordentlich auf das Gaspedal gedrückt und die Jungs haben das richtig gut umgesetzt. Im nächsten halben Jahr werden wir versuchen dies immer weiter zu verfeinern, weil dafür die Zeit noch nicht da war.

Morgen, 14:00 Uhr SC 1903 Weimar SC 03 Weimar FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt II 14:00 PUSH