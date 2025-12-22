Cheftrainer verlängert beim Oberligisten vorzeitig

Zur Winterpause gibt es bei der TSG Backnang aus der Oberliga Baden-Württemberg eine wichtige Mitteilung. Folgende Informationen teilt der Oberligist dazu auf Instagram mit:
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
𝑴𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒃𝒍𝒆𝒊𝒃𝒕 𝑪𝒉𝒆𝒇𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒆𝒓!
Die Tinte ist trocken und wir freuen uns auf weitere Jahre mit unserem Chefcoach Mario Marinic! Pünktlich zum Weihnachtsfest hat Mario seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Somit gibt’s heute für alle TSG‘ler eine frühzeitige Bescheerung.
Wir freuen uns auf viele weitere Siege unter deiner Regie, Mario!
---
Die Oberliga-Tabelle zur Winterpause
1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45
2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45
3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32
4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31
5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31
6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29
7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29
8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26
9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24
10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22
12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22
13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22
14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20
15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20
16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17
18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________