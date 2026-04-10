Cheftrainer verlängert beim Bezirksliga-Spitzenteam

– Foto: Marcel Becker

FC Union Heilbronn

Der FC Union Heilbronn setzt in der Bezirksliga Franken früh auf Kontinuität an der Seitenlinie und hat den Vertrag mit Cheftrainer Robin Neupert bis 2028 verlängert. Damit bindet der Verein jenen Mann langfristig, der seit Oktober 2025 in der Verantwortung steht und der Mannschaft in kurzer Zeit erkennbar Stabilität und Richtung verliehen hat.

Die Bilanz unter Robin Neupert unterstreicht, weshalb diese Entscheidung folgerichtig erscheint. In 14 Pflichtspielen gab es zehn Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage – Werte, die die positive Entwicklung des FC Union Heilbronn deutlich sichtbar machen. Die Verlängerung ist deshalb mehr als eine Personalnotiz. Sie schafft Planungssicherheit für die kommenden Spielzeiten und erlaubt es dem Verein, den Kader mit Blick auf ambitionierte Ziele frühzeitig zu formen. Zugleich bleibt der Fokus klar auf dem Saisonendspurt gerichtet, in dem der FCU seine starke Ausgangslage weiter veredeln will.