Cheftrainer verlängert beim Bezirksliga-Spitzenteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der FC Union Heilbronn setzt in der Bezirksliga Franken früh auf Kontinuität an der Seitenlinie und hat den Vertrag mit Cheftrainer Robin Neupert bis 2028 verlängert. Damit bindet der Verein jenen Mann langfristig, der seit Oktober 2025 in der Verantwortung steht und der Mannschaft in kurzer Zeit erkennbar Stabilität und Richtung verliehen hat.
Die Bilanz unter Robin Neupert unterstreicht, weshalb diese Entscheidung folgerichtig erscheint. In 14 Pflichtspielen gab es zehn Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage – Werte, die die positive Entwicklung des FC Union Heilbronn deutlich sichtbar machen. Die Verlängerung ist deshalb mehr als eine Personalnotiz. Sie schafft Planungssicherheit für die kommenden Spielzeiten und erlaubt es dem Verein, den Kader mit Blick auf ambitionierte Ziele frühzeitig zu formen. Zugleich bleibt der Fokus klar auf dem Saisonendspurt gerichtet, in dem der FCU seine starke Ausgangslage weiter veredeln will.
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Die Spvgg Gröningen/Satteldorf II setzt in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall für die Saison 2026/27 auf bewährte Kräfte und kann zwei weitere Verlängerungen vermelden. Bennet Pastorschak und Marcel Günter bleiben dem Team erhalten und sorgen damit für Kontinuität in einer Mannschaft, die auf Verlässlichkeit und mannschaftliche Balance angewiesen ist.
Bennet Pastorschak soll auch in der kommenden Runde auf den Flügeln für Tempo und technische Akzente sorgen. Mit seinem versierten Spielstil passt er weiterhin gut in das Profil der Mannschaft. Auch Marcel Günter bleibt an Bord. Nach seiner Rückkehr zu Beginn dieser Saison hat er sich rasch wieder als feste Konstante etabliert. Für die zweite Mannschaft ist das ein wichtiges Signal, weil mit beiden Spielern Qualität und Erfahrung im Kader gesichert bleiben.
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