Cheftrainer muss gehen: FC Verden wirft Tim Ebersbach raus

Kurz vor Weihnachten gibt es noch einmal eine überraschende Trainerentlassung. Tim Ebersbach und sein Trainerteam wurden vom FC Verden freigestellt. Der 45-Jährige übernahm die Mannschaft im Sommer und holte aus 16 Spielen 19 Punkte. Mit der Punkteausbeute stehen die Verdener auf dem elften Platz

"Nach intensiven Gesprächen und einer umfassenden Analyse der sportlichen Situation ist der Vorstand zu dem Ergebnis gekommen, dass die Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Trainerteam nicht mehr die notwendige Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung bietet", erklärt der FC Verden auf seiner Vereinshomepage

„Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Wir danken Tim Ebersbach, Christoph Drewes und Stefan Denker ausdrücklich für ihre geleistete Arbeit und ihren Einsatz für den FCV. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass eine Veränderung auf der Trainerposition erforderlich ist, um die langfristigen sportlichen Ziele zu erreichen“, erklärt Nicolas Brunken (sportlicher Leiter).

Neuer Trainer wird Bastian Reiners. "Der FCV setzt dabei bewusst auf eine interne Lösung. Bastian kennt Strukturen, Spieler und Abläufe im Verein bestens und genießt das volle Vertrauen der Vereinsführung", teilt der Verein mit.

Bastian Reiners ist seit seinem Wechsel vom TSV Etelsen zum FC Stammspieler und bester Torschütze des Vereins. In dieser Saison lief der 35-Jährige in 16 Spielen auf und traf achtmal. Nun soll er die Klasse mit dem FC Verden halten.