Cheftrainer Hees verlängert beim FCO - Lüders kommt aus Drochtersen FC Oste/Oldendorf: Nico Wiegmann schließt sich wiederum dem VfL Güldenstern Stade an

Das Ziel wird es nach wie vor sein, den Klassenerhalt zu schaffen und die junge Mannschaft weiterzuentwickeln. Dabei wird Janosch Lüders die Hees-Elf verstärken, der zuletzt die Fußballschuhe für die SV Drochtersen/Assel II in der Landesliga Lüneburg schnürte. In der letzten Saison kam der 21-Jährige auf 14 Saisontore, in der laufenden Spielzeit steht sein Torekonto noch bei zwei Treffern.