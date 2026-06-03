Cheftrainer bleibt beim BSV Rehden

Der BSV Rehden hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Majid Cirousse verlängert. Der 2026/27 gültige Vertrag ist das Ergebnis eines erfolgreichen Saisonendspurts, in dem der Coach den Klassenerhalt sicherte und sportlich überzeugte.

Cirousse hatte die Verantwortung in einer sportlich schwierigen Phase übernommen. Für die letzten sechs Saisonspiele wurde seine Aufgabe zunächst klar umrissen: Klassenerhalt. Mit 13 Punkten aus diesen sechs Partien gelang nicht nur dieses Ziel, sondern auch eine deutliche Stabilisierung der Mannschaft.

Der BSV Rehden setzt auch in der kommenden Saison auf Majid Cirousse. Der Cheftrainer hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird die Mannschaft damit auch in der Spielzeit 2026/27 betreuen.

Bereits nach dem frühzeitig gesicherten Ligaverbleib verdichteten sich die Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Nun folgte die Einigung auf einen Einjahresvertrag.

„Spätestens mit dem vorzeitigen Klassenerhalt nach vier Spielen haben wir gespürt, wie sehr er für diese Aufgabe brennt“, sagte Röhrbein auf der Homepage des Vereins. „Seine Energie, seine Leidenschaft und seine Fähigkeit, Spieler zu begeistern, haben der Mannschaft sichtbar gutgetan.“

Zugleich verbindet der Verein mit der Verlängerung auch sportliche Ambitionen über die reine Stabilisierung hinaus. „Wir sind überzeugt, dass er der richtige Trainer ist, um mit uns den nächsten Schritt zu gehen und den BSV wieder in Richtung Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen zu führen.“

Entscheidung aus Überzeugung

Auch Cirousse selbst sieht seine Zukunft bewusst in Rehden. Nach eigenen Angaben fiel ihm die Entscheidung zur Verlängerung nicht schwer.

„Nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen ist mir die Entscheidung, in Rehden zu bleiben, sehr leichtgefallen“, erklärte der Trainer. „Ich habe eine Mannschaft kennengelernt, die bereit ist, für ihre Ziele zu arbeiten, und ein Umfeld erlebt, das mich von Anfang an überzeugt hat.“

Gleichzeitig verwies er auf die organisatorischen Rahmenbedingungen seiner Tätigkeit. „Entscheidend war für mich vor allem die Frage, wie sich die Aufgabe mit meinen weiteren beruflichen Verpflichtungen organisieren lässt. Nachdem wir dafür eine gute Lösung gefunden haben, freue ich mich sehr auf die kommende Saison.“

Mit der Einigung auf eine weitere Zusammenarbeit setzt der BSV Rehden ein klares Zeichen für Kontinuität nach einer Saison, die lange von sportlicher Instabilität geprägt war und erst im Schlussspurt entscheidend gedreht werden konnte.