Cheftrainer Antonio de Oliveira verlässt Verein per Ende Saison

Unser langjähriger Cheftrainer des 1.-Liga-Teams, Antonio de Oliveira, wird die FC Luzern Frauen auf Ende der Saison 2025/2026 verlassen. „Mein Rücktritt auf Ende der Saison ist eine persönliche Entscheidung. Ich möchte mich weiterentwickeln, Veränderungen annehmen, neue Chance ergreifen und höhere Ziele verfolgen“, so der Trainer.

Während fast vier Jahren hat Antonio Oliveira den Verein – und insbesondere das 1.-Liga-Team– sowohl sportlich als auch menschlich nachhaltig geprägt. Mit akribischer Arbeit, unermüdlicher Leidenschaft und viel Herzblut hat er nicht nur die sportlichen Strukturen weiterentwickelt, sondern auch eine Vorbildfunktion übernommen, die weit über seine Aufgaben als Cheftrainer hinausreicht.

„Mit Toni verlieren wir eine starke Persönlichkeit, ein Vorbild. Die Zusammenarbeit mit ihm war stets hoch professionell, motivierend und immer mit einer Portion Humor verbunden. Toni war stets bemüht, das Beste aus seinem Team herauszuholen. Dabei scheute er keinen Aufwand. Wir bedauern seinen Entscheid, akzeptieren diesen Schritt aber natürlich. Nun freuen wir uns auf die noch verbleibende Zeit mit Toni als Chefcoach“, sagt Deborah Kiener, sportliche Leiterin.

Durch die gezielte individuelle Förderung jeder einzelnen Spielerin sowie durch sein konsequentes Engagement für den Teamgeist hat Toni massgeblich zur positiven Entwicklung des Teams beigetragen. Seit letztem Sommer war er zudem als Technischer Leiter tätig. Sein grosses Fachwissen und der regelmässige Austausch auf und neben dem Platz wurden vom gesamten Verein enorm geschätzt.

Der FC Luzern Frauen Breitensport bedankt sich herzlich bei Toni für seinen ausserordentlich grossen Einsatz, seine Inspiration für den Frauenfussball und seine Loyalität. Sein Wirken hat Spuren hinterlassen, die weit über seine Amtszeit hinaus sichtbar bleiben werden. Wir wünschen Antonio de Oliveira für die Zukunft nur das Beste – sowohl sportlich als auch persönlich.