Chefcoach Vural Tasdelen verlängert ligaunabhängig HSC Hannover verlängert mit Trainerteam – „Wir wollen unseren Weg weitergehen"

Der HSC Hannover hat die Weichen für die Zukunft gestellt und die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Vural Tasdelen sowie seinem Trainerteam ligaunabhängig um ein weiteres Jahr verlängert. Neben Tasdelen bleiben auch Co-Trainer Ergün Emeksiz, Torwarttrainer Daniel Lüders und Athletiktrainer Henning von der Goltz an der Constantinstraße. Ein Schritt, der Kontinuität und den eingeschlagenen sportlichen Weg des Vereins unterstreicht.

„Die Motivation ist, dass wir unseren Weg mit der Mannschaft ligaunabhängig und vor allem mit den jungen Spielern weitergehen und deren Entwicklung weiter vorantreiben“, sagt Vural Tasdelen. Der 48-Jährige ist seit Sommer 2022 Cheftrainer beim HSC und hat das Team aus der Landesliga zurück in die Spitze der Oberliga Niedersachsen geführt. „Der Erfolg der aktuellen Saison bestätigt unseren Weg“, so Tasdelen weiter. „Ich freue mich auch sehr darüber, dass alle Trainer in der Konstellation weitermachen.“ Der HSC setzt dabei auf ein starkes Fundament aus dem eigenen Nachwuchs. 14 Spieler im aktuellen Kader entstammen der vereinseigenen Jugend. Neun Akteure waren in der vergangenen Saison noch A-Junioren, mit Tayar Tasdelen gehört sogar ein Spieler zum Stammpersonal, der noch immer in der U19 spielberechtigt ist. „Für uns war es ein zentrales Anliegen, dieses Trainerteam zu halten – nicht nur wegen der sportlichen Ergebnisse, sondern wegen der nachhaltigen Arbeit, die hier geleistet wird“, betont Sportleiter Frank Kittel.

Co-Trainer Ergün Emeksiz, bereits seit vielen Jahren an der Seite Tasdelens, formuliert die Ziele für die kommende Saison ähnlich: „Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen uns weiter verbessern, als Trainerteam die Mannschaft optimal unterstützen und gemeinsam die gesetzten Ziele erreichen.“ Emeksiz sieht in der aktuellen Spielzeit das große Potenzial des Teams bestätigt: „Ich freue mich darauf, auch in der neuen Spielzeit meinen Beitrag zum Erfolg zu leisten.“ Auch Torwarttrainer Daniel Lüders, der mit Paul Witt und Kevin Ansu zwei Eigengewächse betreut, blickt mit Vorfreude auf die nächste Saison: „Wir wollen genauso gut in der Außendarstellung sein wie in dieser Saison – mit einer noch besseren Abwehr. Wir wollen den HSC und die Torhüter noch stärker machen“, erklärt Lüders, der seit Jahren Teil des HSC-Trainerstabs ist.