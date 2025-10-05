– Foto: Jörn Kutschmann

Hertha BSC Ama Zwee – Blau-Weiß Hohen Neuendorf II 1:3 6.Spieltag Kreisliga A Berlin Staffel 1 Saison 2025/2026 Freitag, 03.10.2025 15:00 Uhr Ca. 50 Zuschauer August-Bier-Platz

Das Stück Cheeseburger, das mein Sohn mir mit den Worten „Das kannst du essen, ich schaffe das nicht mehr“ überließ, ist gerade mal so groß wie der Fingernagel meines Daumens.

Dafür ist das Stückchen kalt und – weil der Sohnemann wählerisch ist – ohne Gurken, Zwiebeln, Ketchup oder Senf. Unterm Strich: ein kaltes Stück Fleisch mit hart gewordenem Analogkäse … lecker.

In dem Moment, in dem ich das Ding runterwürge, fällt – kaum drei Kilometer weiter – das 2:0 für Hertha BSC gegen Preußen Münster. Woher ich das weiß, wo doch meine Kicker-App nie rechtzeitig eine Push-Nachricht schickt? Ich habe es gehört!

Und als wir zum Auto gehen, höre ich die Trommeln der Kurve und das Klatschen der Herthaner. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass mich das kalt ließe.

Es gab eine Zeit, da hätte es mich null interessiert, was die Profis von Hertha BSC gerade so treiben. Aber dann – und das hab ich ja schon des Öfteren beschrieben – kam Kay Bernstein, und ich fand wieder einen Zugang zur ersten Mannschaft der KGaA. Allerdings habe ich in der Zeit, in der mir die Profis Banane waren, eine andere Art gefunden, mit meiner Hertha verbunden zu sein.

Dass das auch nicht immer einfach sein würde, war mir klar …, dass mich das eines Tages drei Saisons lang durch die Kreisliga A scheucht, hätte ich mir aber auch nicht träumen lassen.

Trotzdem bin ich nach wie vor happy, dass wir mit den Ama Zwee die Möglichkeit haben, bei Hertha zu sein, ohne den Rummel des Profifußballs ertragen zu müssen.

Heute, am Tag der Deutschen Einheit, stand wieder ein Heimspiel an. Eigentlich sollte es ganz regulär am Abend steigen. Doch einige der Fans waren mit Racing Straßburg (Allez Racing) unterwegs und hatten daher darum gebeten, dass das Spiel schon um 15 Uhr angepfiffen wird.

Aufgrund des Feiertags stand dem nichts im Wege – quasi im Gegenteil. Denn ohne den Tag der Deutschen Einheit hätte der Gegner auch gar nicht da sein können.

Es ging nämlich gegen die Reserve von Blau-Weiß Hohen Neuendorf. Das ist eine kleine Enklave im Berliner Fußball und müsste eigentlich in Brandenburg kicken. Vor einer kleinen Ewigkeit stellte der Verein aufgrund der Nähe zu Berlin aber einen Antrag und darf seither im Berliner Fußball mitmischen – Gott sei Dank, möchte man sagen. Denn ansonsten würden wir mit der Hertha nicht so oft in der wunderschönen Niederheide spielen.