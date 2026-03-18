Check: Wo Geld Tore schießt – und wo die Underdogs die Elite ärgern

Diese Ligen übertreffen sich in ihrer Finanzstärke bei den europäischen Klubturnieren 25/26. – Foto: Sportingpedia

Während die „Big Six“ des europäischen Fußballs – angeführt von der milliardenschweren Premier League – ihre Vormachtstellung in der UEFA-Koeffizienten-Rangliste erwartungsgemäß zementieren, liefert der neue Bericht von Sportingpedia überraschende Einblicke in die Effizienz kleinerer Nationen. Die Studie setzt den Gesamtmarktwert der Ligen ins Verhältnis zu den tatsächlich erbrachten Leistungen auf dem Platz.

Das Ergebnis: Echte „Preis-Leistungs-Wunder“ finden sich abseits der großen Scheinwerfer. Vor allem Teams aus Zypern und Irland wirbeln die europäische Hierarchie durcheinander und lassen finanziell deutlich stärkere Konkurrenten hinter sich. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse aber auch schmerzhafte Rückschläge für Nationen wie Österreich und Schottland, die in dieser Saison weit hinter ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben

Sorgenkinder: Schottland und Österreich verzeichnen den größten Absturz im Verhältnis zu ihrem Kaderwert.

Erkenntnisse:

Die sechs wertvollsten Ligen nach Marktwert – England, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich und Portugal – belegen auch die ersten sechs Plätze im UEFA-Leistungsranking 2025/26. Dies bestätigt den starken Zusammenhang zwischen finanziellen Ressourcen und kontinentalen Erfolgen.

Zypern und Irland sind die beiden deutlichsten Beispiele für Ligen, die in dieser Saison in Europa ihre finanziellen Möglichkeiten übertreffen. Zypriotische Teams belegen in der UEFA-Koeffiziententabelle 2025/26 den 10. Platz, obwohl die Liga gemessen am Marktwert nur auf Platz 25 liegt. Vereine der irischen Liga (Platz 39 in Europa) erzielten die 27. beste Leistung.

Teams aus Polen und Ungarn übertrafen die Erwartungen ebenfalls deutlich und kletterten in den europäischen Klubwettbewerben 2025/26 weit über ihre finanziellen Platzierungen hinaus.

Teams aus Griechenland und Dänemark erreichten trotz der Platzierung ihrer Ligen außerhalb der Top Ten in der Finanzwertung die europäischen Top Ten, was die Effizienz ihrer Vereine in kontinentalen Wettbewerben unterstreicht. Die größten Underperformer im Verhältnis zum Ligawert sind die Teams aus Schottland und Österreich, die jeweils um elf Plätze abrutschten. Die Premier League bleibt die wertvollste und leistungsstärkste Liga und führt die UEFA-Koeffiziententabelle mit 22,847 Punkten an

Über die Studie

Die vorliegende Analyse wurde von Sportingpedia erstellt. Sie basiert auf einem direkten Vergleich zwischen den aktuellen Marktwerten der europäischen Ligen (Stand Saison 2025/26) und deren Abschneiden in der UEFA-Koeffizienten-Rangliste. Ziel der Untersuchung ist es, die sportliche Effizienz im Verhältnis zu den finanziellen Ressourcen transparent zu machen.

Interessiert an weiteren Details? Den vollständigen Bericht mit detaillierten Tabellen zu allen untersuchten Nationen, tiefergehenden Grafiken und weiteren Hintergrundinformationen finden Sie direkt bei den Experten von Sportingpedia unter: https://www.sportingpedia.com/2026/03/17/european-football-leagues-in-uefa-club-tournaments-2025-26-performance-vs-market-value/