Che & Merguez

Ich bin bei vielen Dingen ein echtes Klischee von Fußballfan:

Ich sammle allen möglichen Mist, ich könnte 24/7 Fußball gucken, ich spiele mit jeder leeren Coladose oder jedem Stein, der auf dem Boden liegt, mindestens einmal den Siegtreffer vom Boss im WM-Finale ’54 nach – und ich liebe die Stadionbratwurst.

Richtig wild wird es, wenn ich eine Merguez vom Stadiongrill bekommen kann. Daher musste ich auch nicht lange überlegen, als ich gefragt wurde, ob ich am Dienstagabend zum Spiel des SV Babelsberg 03 gegen den FC Carl Zeiss Jena mitwollen würde. Mein letzter Besuch im Karli war ja noch nicht lange her, und die Erinnerung an die leckere französische Rindswurst sorgte direkt für Aquaplaning auf meiner Zunge.

Außerdem stand mit der Szene rund um die Horda Azzuro auch ein passabler Gästehaufen auf dem Plan.

Gefragt hatte mich mein neuer Fußballkumpel, mit dem ich auch das letzte Mal beim SV Babelsberg war.

Um dieses Spiel zu gucken, schwänzten wir beide das aktive Fußballspielen und trafen uns eine gute Stunde vor dem Anstoß an der Jungfernheide.

Zur Feier des Tages gönnte ich mir, das erste Mal seit Monaten wieder ein Bierchen, und mit der S-Bahn ging es über das Westkreuz nach Babelsberg.

Dort wuselten schon allerhand Fußballfans herum, und wir schlenderten zum Einlass. Die Schlange war zwar nicht sehr lang, aber die Zeit bis zum Anstoß war erschreckend knapp geworden.

Obwohl der Duft der Bratwürste über die Wartenden wehte und uns beiden das Wasser im Mund zusammenlief, entschieden wir, erstmal in den Block zu gehen, um das Spiel von der ersten Minute an zu sehen. Meinen Eintritt durfte ich übrigens nicht selbst zahlen – danke dafür an dieser Stelle.

Der Plan, das Spiel von Beginn an zu sehen, ging auch nicht auf. Und dass, obwohl wir noch pünktlich im Block waren. Allerdings feierte das FI99 offenbar Geburtstag und fackelte dafür diverse pyrotechnische Artikel ab. Dazu war eine Blockfahne über den Block gezogen, und wir sahen absolut nichts.

Und bevor hier jemand über die Standortwahl meckert: Mein Begleiter wollte diesen kinderlosen Fußballausflug nutzen, um mal wieder in der Nordkurve zu stehen. Wir gesellten uns zwar an den Rand, doch aufgrund der Feierlichkeiten des Filmstadtinfernos war auch an den Seiten des Blocks viel los.

Als die Fahne dann runterging, konnten wir sehen, dass auch im Gästeblock schon viel los war – und dass wir keine Tore verpasst hatten. Feindseligkeit war zwischen beiden Lagern nicht vorhanden. Das dürfte nicht zuletzt daran gelegen haben, dass auf beiden Seiten ein Che-Guevara-Konterfei zu sehen war.

Spielerisch hatten die Gastgeber nicht wirklich etwas zu melden und lagen recht schnell mit 0:2 zurück. Wir beschlossen, kurz vor der Halbzeit Richtung Grill zu gehen. Wir verpassten dadurch zwar den Anschlusstreffer, hatten aber recht fix die köstliche Rindswurst im Brötchen in der Hand.

Für den zweiten Abschnitt entfernten wir uns noch ein paar Schritte mehr vom aktiven Kern der Babelsberger und sahen noch zwei Tore für die Gäste.

Das interessierte die supportwilligen Babelsberger allerdings eher weniger, denn sie zündeten fröhlich weiter. Der Stadionsprecher redete sich den Mund fusselig, dass das Abbrennen zu unterlassen sei. Irgendwann seufzte er resigniert in sein Mikro, dass er es ja von zu Hause gewohnt sei, dass ihm keiner zuhört – aber die Fans sollten doch jetzt bitte aufhören zu zünden.

Irgendwann ging auch keine neue Fackel in der Heimkurve mehr an.

Dafür loderte es kurz vor dem Abpfiff im Gästeblock.

Jena nahm hochverdient drei Punkte mit nach Thüringen, während wir langsam zum Ausgang schlenderten.

Wir hatten noch etwas Hunger und gönnten uns am S-Bahnhof Jungfernheide noch einen lauwarmen Nudelauflauf eines türkischen Imbisses.