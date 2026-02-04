Chavez, Fernandez & Co.: Talente-Karussell beim FC Bayern dreht sich Einst verglichen mit Lennart Karl von pk, bok, hlr · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Felipe Chavez gilt als großes Talent. – Foto: IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan B

Im Wintertransferfenster verließen einige Talente den FC Bayern, entweder per Leihe oder fest. Vor allem ein Abgang überrascht.

Am sogenannten Deadline-Day war am Montag in Fußball-Deutschland viel los. Auch beim FC Bayern tat sich gegen Ende des Winter-Transferfenster einiges. Aber nicht bei den Superstars, sondern bei den Talenten des deutschen Rekordmeisters. Javier Fernandez soll sich per Leihe bei Zweitligist Nürnberg weiterentwickeln. Den hochveranlagten spanischen Mittelfeldspieler warfen immer wieder Verletzungen und auch Platzverweise zurück. Zuletzt spielte der 19-Jährige, der auch im Profitraining reinschnuppern durfte, in der U 23 des FC Bayern. Fernandez: „Ich freue mich auf meine kommende Zeit beim FCN, in der ich weiter dazulernen und mich an ein neues Niveau sowie Intensität im Vergleich zur Regionalliga gewöhnen möchte.“ Auch Felipe Chavez soll Spielpraxis sammeln – aber beim 1. FC Köln in der Bundesliga.

FC-Bayern-Talente am Scheideweg Der peruanische Nationalspieler debütierte im Januar bei den FCB-Profis von Trainer Vincent Kompany. Nun freut sich Köln, das sich eine Leihe mit Kaufoption gesichert hat, auf ihn. „Mit seinen Offensivfähigkeiten gibt er uns zusätzliche Variabilität im Mittelfeld“, sagte Sportboss Thomas Kessler. Überraschend: Mit Moritz Göttlicher verliert der FC Bayern einen Spieler, der nach tz-Informationen vor der Saison im 2008er-Jahrgang noch auf einer Ebene mit Wisdom Mike und Shootingstar Lennart Karl gesehen wurde. Nun sucht das torgefährliche Mittelfeld-Talent, das aktuell noch eine Schambeinentzündung plagt, den direkten Weg in den Profifußball bei Zweitligist Bochum. Mainz und Augsburg waren ebenfalls an Göttlicher dran. Auch Adin Licina verlässt den FC Bayern. Der 18-jährige Offensivspieler, der zuletzt in seiner Entwicklung stagnierte, wechselt zu Juventus Turin.