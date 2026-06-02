Charmante Ähnlichkeit: Rissener SV empfängt Gäste aus Rijssen von Oliver Peters · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Oliver Peters | Wedel-Grafix

Am Samstag, dem 6. Juni, kommt es auf der Sportanlage des Rissener SV am Marschweg 85 zu einer besonderen Fußballbegegnung. Zu Gast für ein Freundschaftsspiel ist an diesem Tag eine Mannschaft aus den Niederlanden, der Excelsior ’31 Rijssen. Der Anstoß erfolgt um 15:00 Uhr auf der Heimstätte des Rissener SV. Die niederländische Mannschaft verbringt ein Teamwochenende in Hamburg und ist auf den Rissener SV durch die charmante Gemeinsamkeit im Namen aufmerksam geworden. Rijssen und Rissen klingen dabei nicht nur ähnlich, sie stehen nun auch für ein internationales Freundschaftsspiel im Hamburger Westen. Der Rissener SV wird eine Mannschaft stellen, die sowohl aus Spielern der ersten und zweiten Herren als auch der alten Herren besteht.

Gleichzeitig wird dies also auch ein Event werden, welches die Einheit im Verein noch einmal stärkt. Rijssen kommt mit einer jungen Truppe daher, die laut eigener Aussage „Fußball aus Spaß spielt, auf dem Spielfeld aber auch fanatisch dabei ist“. Testspiele zwischen Mannschaften verschiedener Länder sind im Amateurbereich sowieso immer ein besonderes Ereignis. Nicht nur finden sie doch eher selten statt. Sie eignen sich gleichzeitig auch gut für einen interessanten Vergleich verschiedener Herangehensweisen an den Fußball in den jeweiligen Ländern (auf Amateurebene). Deutsche Tugend vs Total Football und so…