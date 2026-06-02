Charmante Ähnlichkeit: Rissener SV empfängt Gäste aus Rijssen

Am Samstag, dem 6. Juni, kommt es auf der Sportanlage des Rissener SV am Marschweg 85 zu einer besonderen Fußballbegegnung. Zu Gast für ein Freundschaftsspiel ist an diesem Tag eine Mannschaft aus den Niederlanden, der Excelsior ’31 Rijssen. Der Anstoß erfolgt um 15:00 Uhr auf der Heimstätte des Rissener SV.
Die niederländische Mannschaft verbringt ein Teamwochenende in Hamburg und ist auf den Rissener SV durch die charmante Gemeinsamkeit im Namen aufmerksam geworden. Rijssen und Rissen klingen dabei nicht nur ähnlich, sie stehen nun auch für ein internationales Freundschaftsspiel im Hamburger Westen. Der Rissener SV wird eine Mannschaft stellen, die sowohl aus Spielern der ersten und zweiten Herren als auch der alten Herren besteht.
Gleichzeitig wird dies also auch ein Event werden, welches die Einheit im Verein noch einmal stärkt. Rijssen kommt mit einer jungen Truppe daher, die laut eigener Aussage „Fußball aus Spaß spielt, auf dem Spielfeld aber auch fanatisch dabei ist“.
Testspiele zwischen Mannschaften verschiedener Länder sind im Amateurbereich sowieso immer ein besonderes Ereignis. Nicht nur finden sie doch eher selten statt. Sie eignen sich gleichzeitig auch gut für einen interessanten Vergleich verschiedener Herangehensweisen an den Fußball in den jeweiligen Ländern (auf Amateurebene). Deutsche Tugend vs Total Football und so…
Zu diesem besonderen Testspiel sagt der Rissener Abteilungsleiter Fußball, Jan Hadler: „Für Zuschauerinnen und Zuschauer bietet sich die Gelegenheit, diesen besonderen Vergleich aus nächster Nähe mitzuerleben, die Gäste aus den Niederlanden willkommen zu heißen und einen Fußballnachmittag in lockerer Atmosphäre zu verbringen.“
Rund um das Spiel wird für Essen und Getränke gesorgt. Bei erwartet gutem Wetter eignet sich der Nachmittag besonders für Familien, Vereinsmitglieder, Fußballinteressierte und alle, die Lust auf ein internationales Nachbarschaftsereignis am Marschweg haben. Der Rissener SV freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher am Marschweg 85 und auf einen sportlichen Austausch sowie die daraus entstehende Vereinsfreundschaft mit den Gästen aus Rijssen.