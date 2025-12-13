 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Das ist Charly Bass.
Das ist Charly Bass. – Foto: Marco Bonn

Charly Bass sucht rund um Köln neuen Verein - mit Kontaktdaten

Charly Bass will mindestens in die Kreisliga B und sucht deshalb einen neuen Verein. Ihr könnt ihn direkt über den Text kontaktieren.

Mit seinen 19 Jahren steht Charly Bass noch am Anfang seiner Senioren-Laufbahn und will daher entsprechend viel spielen - logisch! Deshalb sucht er im Winter einen neuen Verein, der gleichzeitig auch mindestens in der Kreisliga B unterwegs sein soll.

Aktuell ist Bass in der Kölner Kreisliga D unterwegs und spielt dort für HNK Croatia. Am liebsten würde er weiter in Köln spielen, kann sich aber auch einen Wechsel zu einem Verein vorstellen, der rundum Köln liegt. Wichtig ist ihm dabei vor allem: "Von meinem zukünftigen Verein wünsche ich mir, dass ich bei Wettkampfspielen fest eingeplant werde. Ich bin überzeugt, dass ich das Potenzial habe auf einem höheren Niveau zu spielen."

Das Talent führt aus: "Meine bevorzugten Positionen sind das zentrale sowie das defensive Mittelfeld. Für einen Wechsel strebe ich eine Mannschaft in der Kreisliga B oder höher an, idealerweise im Raum Köln." Auch seine Stärken verrät er:

• ausgeprägte Zweikampfstärke
• selbstbewusstes Auftreten
• gutes Spielverständnis und Überblick
• stark im Antizipieren und Bälle abfangen
• dynamisches Umschaltspiel
• gutes Auge für Spielsituationen

Interessierte Vereine können Bass direkt per E-Mail oder per Handy kontaktieren:

E-Mail: charly.bass@web.de
Telefon: 0173 1914 448

>>> Das ist Charly Bass

Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden

FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an andre.nueckel@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:

  • In welcher Liga willst du spielen?
  • In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
  • Auf welcher Position spielst du?
  • Was sind deine Stärken?
  • Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
  • Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.
André NückelAutor