Charly Bass sucht rund um Köln neuen Verein - mit Kontaktdaten

Mit seinen 19 Jahren steht Charly Bass noch am Anfang seiner Senioren-Laufbahn und will daher entsprechend viel spielen - logisch! Deshalb sucht er im Winter einen neuen Verein, der gleichzeitig auch mindestens in der Kreisliga B unterwegs sein soll.

Aktuell ist Bass in der Kölner Kreisliga D unterwegs und spielt dort für HNK Croatia. Am liebsten würde er weiter in Köln spielen, kann sich aber auch einen Wechsel zu einem Verein vorstellen, der rundum Köln liegt. Wichtig ist ihm dabei vor allem: "Von meinem zukünftigen Verein wünsche ich mir, dass ich bei Wettkampfspielen fest eingeplant werde. Ich bin überzeugt, dass ich das Potenzial habe auf einem höheren Niveau zu spielen."

Das Talent führt aus: "Meine bevorzugten Positionen sind das zentrale sowie das defensive Mittelfeld. Für einen Wechsel strebe ich eine Mannschaft in der Kreisliga B oder höher an, idealerweise im Raum Köln." Auch seine Stärken verrät er: