Charlottenburg-Wilmersdorf Zweiter - VFB Berlin patzt

Anadoluspor setzte am kleinen Kunstrasenplatz an der Virchowstraße auf eine kompakte Defensive – mit Erfolg. Die Kreuzberger formierten stabile Abwehrriegel und machten dem VfB Friedrichshain das Leben schwer. Den Hausherren fehlte es an Ideen, um durch das Bollwerk der Gäste zu brechen. Der entscheidende Treffer fiel in der 57. Minute, als Kaya nach einer Ecke goldrichtig stand und zum 0:1-Sieg für Anadolu einschob.

Trotz einer engagierten Leistung musste sich SW Spandau gegen den Weißenseer FC mit 0:2 geschlagen geben. Die Hausherren leisteten sich zu viele Fehler, die der WFC clever bestrafte. So profitierte Meira Machado in der 36. Minute und brachte die Gäste in Führung. Auch nach der Pause hielt Spandau gut mit, doch in der Schlussphase schlug Weißensee erneut zu: Seckler besiegelte mit seinem Treffer in der 82. Minute den Auswärtssieg.

Der FC Spandau 06 verlangte Charlottenburg-Wilmersdorf am Ziegelhof alles ab, doch das Wirkus-Team bewahrte die Ruhe und wurde am Ende mit einem 2:0-Erfolg belohnt. Lange biss sich die Gästemannschaft die Zähne an der kompakten Spandauer Defensive aus, ehe Kocher in der 63. Minute den Bann brach. Spandau blieb weiterhin gefährlich, doch die Wilmersdorfer hielten die Konzentration hoch. Kurz vor Schluss machte Joker Häger den Deckel drauf (88.) und sicherte seinem Team einen direkten Aufstiegsplatz.

Ein spektakuläres 4:4-Remis lieferten sich Concordia Wilhelmsruh und TuS Makkabi II. Die Partie wogte hin und her: Thiessen brachte Wilhelmsruh früh in Führung (11.), doch Haag (20.) und Gop (43.) drehten die Partie zur Pause zugunsten von Makkabi. Nach dem Wechsel schien Wilhelmsruh das Spiel durch Treffer von Wickner (50.) und Gohlke (58.) zu kippen, doch erneut hatten Gop (70.) und Haag (73.) eine Antwort. Am Ende sicherte Krause mit seinem Treffer zum 4:4 (76.) einen Punkt für die Hausherren. Die Partie endete mit zwei Platzverweisen in der Nachspielzeit, als Elsholz (Wilhelmsruh) und Sangare (Makkabi) wegen einer Tätlichkeit vom Platz mussten.

Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit rettete Mahlsdorf/Waldesruh einen Punkt beim 1. Traber FC. Lange hatte El-Bakris Treffer (55.) nach einem intensiven Duell nach einem Heimsieg für Traber ausgesehen. Der Mahlsdorfer Appelt sorgt in der Nachspielzeit für den viel umjubelten Ausgleich (90.+5).

Der FC Amed feierte einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen den SV Blau-Gelb. Al-Khalaf traf doppelt (35., 52.) und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Joker Botan legte in der 86. Minute nach, ehe Jojkic per Kopfball den Schlusspunkt setzte (89.).

Dank eines herausragenden Auftritts von Atabas setzte sich Brandenburg 03 mit 3:2 gegen Borussia Pankow durch. Atabas traf zum 1:0 (45.), doch Pankow glich nach der Pause durch Zant aus (50.). Brandenburgs Kapitän legte jedoch nach und stellte mit zwei weiteren Toren (62., 64.) die Weichen auf Sieg. Pankow drückte in der Schlussphase und kam durch Stühmeyer (80.) noch einmal heran, doch Brandenburg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SC Union 06 legte beim 4:1-Erfolg gegen den SFC Friedrichshain einen Blitzstart hin: Nolting traf bereits nach drei Minuten zur Führung. Friedrichshain glich zwar durch Berger aus (17.), doch Stahlberg (27.) brachte die Gäste erneut in Front. Kurz nach Wiederanpfiff schlug Union dann eiskalt zu: Wieder war es Nolting (48.), der per langem Einwurf für die Vorentscheidung sorgte. Nur eine Minute später sorgte Westphal per Elfmeter für den Endstand (49.). Danach ließ Union nichts mehr anbrennen.