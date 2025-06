Charlottenburg erwartet Gipfelduell - Abstiegsangst bei Makkabi II

Weißensee erledigte seine Aufgabe im letzten Spiel beim 3:0 gegen Blau-Gelb souverän. Trotz guter Stimmung im Aufstiegskampf sitzt Union 06 dem Team von Simon Schatta mächtig im Nacken. Der Mannschaft von Marcel Marschalky werden (wohl) drei Punkte am grünen Tisch nachträglich zugesprochen (aus dem Wilhelmsruh Spiel, Concordia soll einen nicht spielberichtigten Kicker eingesetzt haben). Bei einem Sieg der 06er hätten beide Teams die gleiche Punktzahl. Union hat on top noch ein Spiel weniger. Könnte bei einem zusätzlichen Dreier dann am WFC vorbei ziehen. Ein Sieg in Pankow ist für Weißensee also Pflicht. Pankow holte zuletzt ein 1:1 bei Blau-Gelb, steckt aber weiterhin im Abstiegssog fest (30 Punkte) und braucht dringend Punkte. Im Hinspiel gab es ein deutliches 5:1 für den WFC – diese Dominanz will man wiederholen. Trainer Thorsten Schröder wird dagegenhalten – und auf Friedrich Zant (9 Tore) hoffen.