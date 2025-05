Charlison Benschop vor dem Schritt zum Co-Trainer

In Düsseldorf erfolgreich

Er verbuchte zwölf Tore in 28 Zweitliga-Partien. Fortuna verpflichteten den zehnmaligen Nationalspieler von Curaçao fest, nahmen dafür 750.000 Euro in die Hand. In seinem zweiten Jahr am Rhein erzielte er 13 Tore und steuerte vier Vorlagen bei. Im Anschluss wechselte er zum damaligen Bundesligisten Hannover 96 – Fortuna verzeichnete mit dem Verkauf ein finanzielles Plus. In Hannover durchlebte Benschop jedoch schwere Zeiten. Viele Verletzungen warfen ihn zurück, in der ersten Saison machte er neun Spiele, im zweiten und dritten Jahr war er weitestgehend Zuschauer. Im Anschluss spielte er für den FC Ingolstadt, De Graafschap, FC Groningen, Fortuna Sittard, Apollon Limassol, SV Sandhausen und Wuppertaler SV. Seit Sommer 2024 ist der mittlerweile 35-Jährige für Alemannia Aachen aktiv.