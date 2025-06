Charlison Benschop: Heimkehr mit Herz

Ich habe nur gute Gefühle, wenn ich an den Verein denke“, sagte der Stürmer vor vier Jahren, als er erstmals nach seinem Abgang wieder auf die Düsseldorfer traf. „Wegen der Menschen, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe, wegen der Trainer – und nicht zuletzt wegen der Fans. Fortuna und die Stadt Düsseldorf sind für immer in meinem Herzen, für immer mein Zuhause.“ Nun kehrt Benschop zurück.

Seit Mittwoch steht fest, dass sich der 35-Jährige nach genau zehn Jahren künftig wieder das rot-weiße Trikot überwerfen und für die Regionalliga-Mannschaft des Vereins auflaufen wird, den er noch immer in seinem Herzen trägt. „Es ist, als würde ich nach Hause kommen. Die Fortuna ist für mich ein besonderer Verein, der mir sehr viel bedeutet“, erzählt Benschop. Doch nicht nur er scheint wegen seiner Rückkehr ganz verzückt; die Fans der Rheinländer, die die Verpflichtung des Stürmers in den Sozialen Medien mit großer Begeisterung kommentierten, sind es auch.

Der Verein scheint mit dem Benschop-Transfer einiges richtig gemacht zu haben. Nicht nur, dass Fortuna einen absoluten Fanliebling zurückgeholt hat, sondern auch, weil sie mit „Charlie“ frühzeitig eine wichtige Position in der U23 besetzte. Denn die Flingerner haben einen der jüngsten Kader der Liga – erfahrene und routinierte Spieler, die ihre Talente unterstützen, sind somit Gold wert. „Sowohl auf als auch neben dem Platz möchte ich dabei vorangehen und der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen“, bekräftigt Benschop. „Es ist eine reizvolle Aufgabe, die ich voller Motivation angehen werde.“

Auch Stefan Vollmerhausen freut sich darüber, den 35-Jährigen wieder in den eigenen Reihen zu wissen. „Mit Charlie gewinnen wir einen erfahrenen Spieler für uns, der sich voll mit dem Verein identifiziert und als Führungsspieler in unserer jungen Mannschaft vorangehen soll“, sagt der sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. „Darüber hinaus wird er mit seiner körperlichen Robustheit unserem Offensivspiel eine neue Komponente verleihen. Deswegen sind wir sehr froh, dass er sich für einen Wechsel an den Flinger Broich entschieden hat.“

Ohne großen Einfluss in Aachen

In der Tat kann der 82-malige Zweitliga-Akteur nicht nur als Teil des Leitwolf-Duos, das er ab sofort gemeinsam mit Ex-Schalke-Profi Danny Latza bilden wird, zu einem wichtigen Faktor für die „Zwote“ werden. Auch wenn er als Stürmer in der vergangenen Saison eher glücklos war, ihn Achillessehnenprobleme plagten und er für Alemannia Aachen nur zwei Drittliga-Tore schoss, ist die Hoffnung berechtigt, dass Benschop in Düsseldorf noch einmal zu alter Stärke zurückfindet. Schließlich erlebte er in den zwei Jahren, in denen er erstmals bei den Rheinländern unter Vertrag stand, seine erfolgreichste Karrierezeit.

In seiner Premierensaison traf der Niederländer zwölf Mal und war damit bester Torschütze der Düsseldorfer. Im Jahr darauf erzielte der damals 25-Jährige sogar 13 Treffer und war erneut der erfolgreichste Knipser seines Teams. Dass Benschop auch im gehobeneren Alter noch torgefährlich ist, stellte er vor zwei Jahren unter Beweis, als er für den Wuppertaler SV spielte: In 32 Regionalliga-Partien schoss er 13 Tore und bereitete neun Treffer vor. Doch selbst ohne solch einer Quote wird der 35-Jährige der U23 im besten Fall seinen Stempel aufdrücken.

Vor zwölf Jahren war Benschop als Leihspieler vom französischen Erstligisten Stade Brest zu Fortuna gekommen und ein Jahr später fest verpflichtet worden. In Düsseldorf lernte er seine heutige Frau Kamila kennen, die damals als Deutschlehrerin für den Verein arbeitete und mittlerweile wieder als Integrationsbeauftragte für ihren Herzensklub tätig ist. Nach Station in Hannover, Ingolstadt, De Graafschap, Groningen, Limassol, Sandhausen, Sittard, Wuppertal und Aachen ist „Charlie“ nun wieder Zuhause – endlich. Weil ihm Fortuna eben immer noch unglaublich viel bedeutet.