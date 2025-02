Charles Herrmann schießt Borussias U23 zum Sieg

In Düsseldorf kam Borussias U23 am Samstag zum dritten Sieg in Folge. Charles Herrmann erzielte nach Vorarbeit des eingewechselten Joshua Uwakhonye in der 72. Minute den Siegtreffer, Winsley Boteli und Noah Pesch verpassten es in der Folge, die Führung weiter auszubauen. Im ersten Durchgang hatte es Chancen auf beiden Seiten gegeben, Torwart Maximilian Brüll verhinderte den Rückstand.