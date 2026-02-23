Charles Haffner hilft in Tünsdorf aus

Die Mannschaft´des Tabellenführers aus Beckingen bleibt zusammen, wie die Mauer beim 4:2-Auswärtssieg gegen die Zweite des FC Reimsbach Mitte Oktober 2025 – Foto: Andreas Zehren

Zufrieden mit der bisherigen Vorbereitung ist man beim VfB Tünsdorf. In den Testspielen gegen starke Gegner konnte der VfB alle Spiele für sich entscheiden. Entsprechend heiß ist man auf den Auftakt zur Rückrunde. "Wir möchten solange wie möglich oben dranbleiben und mindestens um Platz zwei mitspielen", blickt der sportliche Leiter Thorsten Sünnen voraus.

Als klarer Tabellenführer ging der FC Beckingen in die Pause. In dieser war das Training stets gut besucht und Verletzte gibt es ebenfalls nicht zu beklagen. Des Weiteren hat die komplette Mannschaft wie auch das Trainerteam ihre Verträge verlängert. "Wir bleiben also zusammen, egal was passiert", freut sich der sportliche Leiter, Stefan Wagner.

Keine Veränderungen gab es in der Pause beim ersten Beckingen-Verfolger aus Britten-Hausbach. Dafür haben auch hier die beiden Trainer Thomas Bies und Aljoscha Sauer wie auch der sportliche Leiter Vito Darconza ihre Verträge verlängert. Einen Abgang gibt es beim FC Schmelz. Sezgin Bülcan hat sich beim Kreisligisten SC Falscheid angeschlossen.

Hier mit von der Partie sein wird ein alter Bekannter auf dem Hewelsberg: Charles Haffner hat sich bereit erklärt, den VfB Tünsdorf in der Rückrunde zu unterstützen. Eine Kostprobe davon, dass er dem VfB noch immer helfen kann, zeigte der Doppelpack beim 4:3-Sieg im Testspiel gegen Orscholz. Mit der Verpflichtung reagierte Tünsdorf auf die langwierigen Verletzungen von Khalil Rizk und Marco Folz. Positives gibt es auch von der Kommandobrücke zu berichten, beide Trainer haben ihren Vertrag verlängert und bleiben dem VfB auch in der kommenden Saison erhalten. Zur Saison 26/27 wird sich Jannik Theobald vom FV Schwalbach anschließen und das Trainerteam komplettieren.

Neuland war die Bezirksliga Merzig-Wadern vor der Saison für die Zweite des FV Diefflen. Hier hat man sich jedoch schnell etabliert. Der Verein dankt es den beiden Trainern Marvin Schumacher und Johannes Klein mit der Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus.

Nach einer starken Hinrunde freut man sich bei der SG Schwemlingen-Mondorf auf den Neustart. Verstärkt wird die Mannschaft im neuen Jahr von Christ Manzambi und Chaouki Driti, sowie perspektivisch von Lukas Braun.

Wenig Veränderungen gab es beim SV Merchingen. Hier hat man die Pause genutzt und Verletzungen auskuriert sowie die Weichen für die Zukunft gelegt, indem der Verein die Verträge mit dem Trainerteam verlängert hat.

Mit einem neuen Trainer geht die SG Honzrath-Haustadt in die Rückrunde. Hier zeichnet sich nun Steven Kirst verantwortlich, der zuletzt Nalbach-Piesbach betreute. Hierbei blickt er optimistisch in die Zukunft: "Wir haben einen richtig guten Mix aus Jung und Alt. Ich versuche der jüngeren Generation etwas von meinen Erfahrungen aus meiner aktiven Laufbahn mitzugeben". Auch personell gab es zwei Neuerungen. Mit Torhüter Kilian Jakobs (Düppenweiler) und Maximilian Diwersy (Jugend) kamen zwei Akteure hinzu. In der Rückrunde soll der Kader sein Können nochmals unter Beweis stellen und ohne Druck aufspielen.

Ebenfalls mit einem neuen Trainer geht die SG Nalbach-Piesbach in die Zukunft. Nach turbulenten Wochen hat sich die SG für einen Neuanfang entschieden. Hierfür wird es am 27. Februar eine Veranstaltung im Clubheim geben, in deren Rahmen die künftige personelle Ausrichtung vorgestellt wird.

Gewohnt kontinuierlich geht es bei der SG Leuktal weiter. Mit Lewis Rach stößt ein Jugendspieler zum Kader, ansonsten gab es keine Veränderungen. Auch die SG Mettlach-Merzig II und die SG Scheiden-Mitlosheim vertrauen im Kampf um den Klassenerhalt auf das bewährte Personal.

Verstärkt haben sich die SF Bietzen-Harlingen. Mit Dennis Thiel (Besseringen-Hilbringen) und Justin Morio (Merchingen) kamen zwei Offensivkräfte neu zum Team von Philipp Hirtreiter. So und mit der Hoffnung auf weniger verletzungsbedingte Ausfälle als in der Hinrunde soll der Klassenerhalt gelingen.

Mit frischem Personal geht es auch bei der SG Lockweiler-Morscholz-Steinberg weiter. Zwei aus dem Kosovo stammende Spieler verstärken den Kader und haben sich nach Auskunft von Trainer Patrick Jaworek bisher bestens im Training integriert. Weitere personelle Änderungen für den Sommer wird die Spielgemeinschaft bald kommunizieren. Bis auf Torhüter Semark haben alle Spieler für die kommende Runde bereits zugesagt.