Charles Anagu kehrt zu Rot-Weiß Walldorf zurück

Charles Anagu wechselt im Sommer von Hanau nach Walldorf. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Walldorf. Wie bisher mit drei Torhütern plant Hessenligist SV Rot-Weiß für die kommende Saison. Klar war, dass der ehemalige Profi Max Grün als spielender Torwarttrainer nach Walldorf kommt. Und dass der bisherige Stammkeeper, Denis Wieszolek, den Verein verlässt. Nun haben die Rot-Weißen mit Charles Anagu vom Hessenligisten FC Hanau 93 einen weiteren Schlussmann verpflichtet. Der 21 Jahre alte Nigerianer ist der vierte externe Neuzugang nach Max Grün (Viktoria Aschaffenburg), Niklas Meyer (Wormatia Worms) und Yu Ataka (FSV Fernwald).

Innenverteidiger Marvin Redl ist der sechste Spieler des aktuellen RWW-Hessenliga-Kaders, der seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Ihr Bleiben zugesagt haben auch, wie berichtet, Tewen Spamer, Matteo Enders, Hendrik Sexauer, Eduard Zhakishev und Nicholas Beier. Die Verträge von Joshua Fröls und Lucas Scholze laufen ohnehin noch bis 30. Juni 2027. Aus der U19 rücken Robin Heil, Panagiotis Kagkarakis, Nico Helbig und Nicolas Gleiber zu den Senioren auf.

Anagu war noch vor der Winterpause der Hanauer Stammtorhüter, ehe sich das neue Trainerduo des Ligaletzten, Giuseppe Scopelliti und Fatih Sinin, nach der Vorbereitung erst einmal für Fabijan Juricic als neue Nummer eins entschied. Da nutzten Anagu auch seine Rettungstaten der Vergangenheit nichts: In der Saison 2024/25 parierte er in der Nachspielzeit eines hart umkämpften Hessenliga-Spiels einen Foulelfmeter von Tim Grünewald – beim 2:2 gegen Rot-Weiß Walldorf. Auch im Rückspiel, das sein ehemaliger und künftiger Klub mit 4:1 gewann, hütete Anagu das Hanauer Tor.

Rückkehr zum Jugendverein

Im Sommer also kehrt er zu seinem Jugendverein SV Rot-Weiß zurück, für den er von der U15 bis zur U17 gespielt hat, ehe er bei der U19 der Offenbacher Kickers seine fußballerische Ausbildung fortsetzte. Der Kontakt nach Walldorf „ist nie abgerissen“, berichtet Sportlicher Leiter Bastian Eisert, sein ehemaliger Jugendtrainer beim SV Rot-Weiß. Immer mal wieder habe Anagu seinen RWW-Kumpels zugeschaut. Einer der Gründe, sich erneut den Rot-Weißen anzuschließen, ist Max Grün: „Charles glaubt, dass er sich hier gut weiterentwickeln kann“, erklärt Eisert.

Bislang sind Tim Nieschler und U23-Keeper Sebastian Hilger die RWW-Torhüter hinter Wieszolek. Ob sie bleiben oder sich einem anderen Klub anschließen, steht laut Eisert noch nicht fest.