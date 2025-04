Charaktertest für FC Wildsteig: „Die Situation ist schwierig“

„Die Situation ist schwierig“, räumt Lindauer nicht nur wegen der Tabellenkonstellation ein. Mehr Sorgen bereitet ihm die Liste an Ausfällen, die nochmals anwächst. Im Hinblick auf das Derby beim WSV Unterammergau, das auf den Feiertag am 1. Mai verlegt wurde (Anpfiff 14 Uhr), fallen beim FC drei weitere Spieler aus. „Wir wollen aber nicht jammern und müssen das annehmen“, erwartet Lindauer, dass sein Team vor der durchaus richtungsweisenden Partie enger zusammenrückt.

Vor zweieinhalb Wochen gehörten die Fußballer des FC Wildsteig/Rottenbuch als Tabellenvierter noch zu den heißen Kandidaten für einen Aufstiegsplatz in der Kreisliga 1. Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen hat sich die Lage danach deutlich verändert. Die Mannschaft von Trainer Fabian Lindauer hat den Kontakt zur Spitzengruppe verloren und muss als Sechster inzwischen die Blicke nach hinten richten. Der Vorsprung auf einen der Plätze, die am Ende die Abstiegsrelegation bedeuten würde, beträgt nur noch drei Punkte.

Bei einer weiteren Niederlage droht im Saisonendspurt eine Zitterpartie, da die Verfolger zuletzt regelmäßig punkteten. Dazu gehört auch der WSV, der eine schwache Hinrunde gespielt hat (13 Spiele/12 Punkte), aber nach der Winterpause bislang nur ein Spiel verlor (0:1 gegen den MTV Berg). Damit haben sich die Ammertaler vom vorletzten Platz, der den Direktabstieg bedeuten würde, etwas abgesetzt. Derzeit beträgt der Abstand nach hinten fünf Punkte.

„Das wird ein heißes Derby“, erwartet Lindauer eine umkämpfte Partie, nicht zuletzt, weil für beide Teams einiges auf dem Spiel steht. „Unterammergau ist sehr robust und kampfstark, da gilt es dagegenzuhalten“, sagt Lindauer über den Nachbarn, den seine Truppe im ersten Aufeinandertreffen mit 2:1 besiegte. Auch im zweiten Duell mit dem WSV will Lindauer punkten. „Schließlich hat meine Mannschaft schon oft in schwierigen Zeiten Charakter bewiesen und den wird sie auch in Unterammergau zeigen“.

Weiteres Duell in der Kreisliga 1

Ein weiteres Duell in der Kreisliga 1 steht am Mittwoch (18.30 Uhr) in Polling an. Der gastgebende SVP, derzeit Dritter, trifft auf den SV Eurasburg-Beuerberg, der in der Tabelle unmittelbar hinter den Unterammergauern liegt.