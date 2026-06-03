Charaktersieg im Hardhof und Revanche gegen Wiedikon

Gegen den FC Industrie Turicum und gegen den FC Wiedikon konnte die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil in zwei sehr unterschiedlichen Spielen jeweils zwei Siege holen. So macht das Team einen grossen Schritt in Richtung Aufstieg.

Gegen den FC Industrie Turicum musste man am Donnerstagabend, 21. Mai antreten, nachdem das Spiel kurzfristig verschoben werden musste. Die zweite Mannschaft der Stadtzürcher konnte dem FCOG von Beginn weg das Leben schwer machen. Die Gäste aus dem Limmattal kamen in der ersten Halbzeit nur zu einer wirklich grossen Chance, Burhan Demiri schoss alleine vor dem Tor daran vorbei. Hinten blieb man einigermassen souverän, trotzdem war man mit 0 zu 0 zur Pause alles andere als zufrieden. Die Leistung war ungenügend und ein Sieg musste her.

Die Reaktion folgte in der zweiten Halbzeit. Das Team der Coaches Markus Imhof und Marco Steinemann erspielte sich Chancen im Minutentakt. Dann der Durchbruch: Tim Königshofer wurde in der 55. Minute im Strafraum gelegt. Gianluca Mergola lief an, scheiterte aber mit einem schwachen Penalty. Kurz darauf scheiterte Königshofer mit einem Freistoss an der Latte. Die Gäste drückten immer weiter und belohnten sich in der 71. Minute. Gianluca Mergola traf mit einem herrlichen Kopfball nach toller Flanke von Yves Bourquin zum 1:0. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer. In der 80. Minute fand eine Flanke der Hausherren mit unglaublicher Flugbahn den Weg ins Tor von Dominik Jungen, ein Sonntagsschuss zum Ausgleich. Nachdem ein weiteres Tor für die Gastgeber wegen Handspiels korrekt aberkannt wurde, versuchte der FCOG nochmals alles und zeigte einen eindrücklichen Siegeswillen. Und tatsächlich: Kai Hummer tauchte in der 88. Minute nach einem langen Ball alleine vor dem gegnerischen Torhüter auf und brachte den Ball an ihm vorbei ins Tor. Grenzenloser Jubel bei den Gästen, Giuseppe Curia machte mit dem 3:1 nur zwei Minuten später den Deckel drauf. Ein ganz wichtiger Sieg, bei dem die zweite Mannschaft des FCOG alle Tugenden zeigte, die ein Aufsteiger haben muss.

Revanche als Ziel

Diesen Schwung wollte man in den Spitzenkampf zuhause im Werd gegen den FC Wiedikon mitnehmen. Mit diesem hatte man immer noch eine Rechnung offen, schliesslich kassierte man gegen diesen Gegner bisher die einzige Niederlage der Saison, dies gleich mit 5:2. Am heissen Sonntagnachmittag drohte sich dies zu wiederholen: Bereits nach 7 Minuten und einem schönen Angriff der Gäste lag das Team von Coach Markus Imhof mit 1:0 zurück. Doch die Defensive der Wiediker war fehleranfällig, wenn sie unter Druck gesetzt wurde, und genau das wussten die Hausherren auszunutzen: Bereits in der 10. Minute gelang Tim Königshofer der Ausgleich. Nach einem hohen Ballgewinn wurde er lanciert und schob durch die Beine des gegnerischen Torhüters ein. Nur sieben Minuten später konnte Shathurjan Shanmuganathan den Ball im Pressing erneut erobern. Er bediente Burhan Demiri auf der linken Seite mustergültig, dieser schoss den FCOG mit 2:1 in Führung. Anschliessend konnten sich die beiden Torhüter auszeichnen, sodass in der ersten Halbzeit keine Tore mehr fielen.

Absolute Dominanz in der zweiten Halbzeit

Mit der Führung im Rücken hielten die Hausherren das Geschehen im zweiten Durchgang weit weg vom Tor von FCOG-Keeper Celso Fernandes. Der FCOG hatte sehr viel Ballbesitz und liess die Gäste in der Hitze laufen. Der eingewechselte Patric Becker erzielte mit einem verdeckten Weitschuss in der 62. Minute das sehr wichtige 3:1. Nur zwei Minuten später verwertete Timothée Scheurer einen klasse Eckball von Tim Königshofer per Direktabnahme zum 4:1. Damit war die Gegenwehr der Gegner aus Wiedikon endgültig gebrochen und der FCOG konnte den Vorsprung verwalten. Marc Betschart erzielte in der 89. Minute mit einem präzisen Schuss das 5:1, ehe ein streng gepfiffener Penalty den Gästen den Weg zum 5:2-Endresultat ebnete. Trotzdem glückt die Revanche gegen den eigentlichen Angstgegner auf eindrückliche Art und Weise.

Spiel um den Aufstieg am 10. Juni

Drei Runden vor Schluss präsentiert sich die Tabelle der 4. Liga Gruppe 3 wie folgt: Die zweite Mannschaft liegt mit 46 Punkten auf Rang 1, gefolgt vom NK Croatia mit 42 Punkten. Am nächsten Mittwochabend, dem 10. Juni steht auf dem Juchhof der Spitzenkampf dieser beiden Teams an. Kann der FCOG diesen siegreich gestalten, ist der Aufstieg in die 3. Liga fix. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!