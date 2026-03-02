"Charakter gezeigt" und in der Nachspielzeit das Spiel gedreht

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Rückkehrer Justin Eilers brachte Vahdet in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Die SVG antwortete jedoch schnell: Yannis Fischer traf nur sieben Minuten später zum 1:1 (23.). Kurz vor der Pause ging Vahdet erneut in Front, als Ismailcan Usta in der 44. Minute das 1:2 erzielte.

Direkt nach Wiederbeginn gelang der SVG der Ausgleich. Maximilian Werner traf in der 47. Minute zum 2:2. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der Göttingen zunehmend Spielanteile übernahm, ohne jedoch klar zu dominieren.

Trainer Nils Reutter sprach im Anschluss von einer insgesamt „durchwachsenen Leistung“ seiner Mannschaft: „Spielerisch passte wenig zusammen und auch die Intensität war weit weg von dem, was wir im Stande sind zu fahren.“ Vahdet präsentierte sich insbesondere im ersten Durchgang stabil und gefährlich. „Vahdet war in den ersten 45 Minuten sehr stabil und vor allem in der Offensive zu jeder Zeit gefährlich.“

Reutter hob hervor, dass sein Team trotz der Schwierigkeiten Moral bewies: „Trotzdem muss man sagen, haben wir Charakter gezeigt und uns in die Partie reingearbeitet.“ In der Schlussphase gaben die Gastgeber nochmal alles: „Am Ende waren wir in meinen Augen noch etwas frischer als Vahdet und konnten so das Spiel in letzter Minute noch für uns entscheiden.“

Tatsächlich war es erneut Maximilian Werner, der in der 90.+2 Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. In der Nachspielzeit sah Justin Eilers zudem Gelb-Rot (94.).

Auch die Einschätzung vor dem Spiel bestätigte sich für Reutter: „Blackbox Vahdet stimmte, weil da eine Mannschaft auflief, die in der Offensive nochmal besser war als in der Hinrunde und auch defensiv stabiler wirkte.“

Am Ende stand dennoch ein wichtiger Heimsieg für die SVG, die sich trotz durchwachsener Vorstellung mit drei Punkten belohnte. Nach vier sieglosen Spielen in Serie also wieder ein Dreier, der die SVG auf Rang sechs katapultierte. Vahdet hingegen bleibt auf Rang zwölf und tief im letzten Drittel der Tabelle.