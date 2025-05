»Charakter gezeigt«: Meister mit zwei verschiedenen Gesichtern

Harte Tage hat der FC Sturm Hauzenberg hinter sich. Nach einem (ersten) Feier-Marathon musste der frischgebackene Champion der Landesliga Mitte am Sonntag-Nachmittag beim ASV Burglengenfeld ran. Nach zwei grundverschiedenen Hälften stand am Ende ein 2:1-Heimerfolg für die Hausherren auf der Anzeigetafel. Mit dem Heimdreier festigten Graf, Dimmelmeier & Co. ihren guten sechsten Rang.

Im ersten Durchgang kamen die Kicker aus dem Landkreis Passau, die gegenüber den letzten Partien kräftig rotierten und zudem komplett auf etablierte Kräfte wie Eralb Sinani, Fabian Gastinger, Alexander Kretz und Thomas Köglmeier verzichteten, überhaupt nicht auf Touren. "Da hat uns Burglengenfeld am Leben gelassen, hat unter anderem einen Elfmeter verschossen. Wenn es zur Pause 3:0 gestanden hätte, wäre es auch in Ordnung gegangen", räumte Gäste-Coach Alexander Geiger offen und ehrlich ein.







Im zweiten Abschnitt drehte sich das Blatt. Nach ein paar Auswechslungen nahmen die Waidler das Heft in die Hand. "Wir haben nach der Pause Charakter gezeigt, haben Oberwasser bekommen und dann auch folgerichtig den Ausgleich gemacht. Kurz vor Schluss fabrizierten wir einen weiteren Elfmeter, den Burglengenfeld im Nachschuss zum Siegtreffer nutzen konnte. In der Nachspielzeit haben wir zwar noch ein Abseitstor erzielt, aber aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg von Burglengenfeld auf alle Fälle in Ordnung", analysierte Geiger.





Absolut happy zeigte sich ASV-Chefanweiser Erkan Kara: "Die erste Halbzeit war top, vor allem spielerisch richtig stark. Einziges Manko war, dass wir nicht ein, zwei Tore mehr vorlegen konnten. Nach der Pause war es nicht mehr ganz so gut, da haben wir uns zu viele einfacher Fehler erlaubt. Dennoch waren wir immer präsent und haben am Ende absolut zurecht gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Leistung, die meine Mannschaft abgeliefert hat."







ASV Burglengenfeld: Christian Wagner, Dominic Fritz, Marius Dimmelmeier, Tobias Wunderle, Niklas Jürss (81. Dennis Koch), Andre Adkins (69. Patrick Suckert), Patrick Käufer, Fernando Roesler, Matthias Graf, Jona Hofbauer (69. Frederic Schüll), Benjamin Epifani (69. Leon Brandl)

FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz, Moritz Gerhartinger (70. Kilian Heß), Nico Wipplinger, Niklas Heininger, Florian Seibold, Christoph Traxinger, Fabian Wiesmaier (46. Fabian Reischl), Luca Canales Uhrmann (63. Hannes Strohmaier), Senad Sallaku (46. Dominik Manzenberger), Manuel Mader, Hannes Hobelsberger (82. Philipp Schneider)

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 127

Tore: 1:0 Jona Hofbauer (32.), 1:1 (76.), 2:1 Frederic Schüll (89.)

Besondere Vorkommnisse: Leon Brandl (ASV Burglengenfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Schulz (89.).