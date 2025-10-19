Charakter gezeigt: Hellas II trotzt SG Schierstein mit starkem 1:1

Die zweite Mannschaft des FSV Hellas Schierstein erkämpfte sich am heutigen Spieltag ein 1:1-Unentschieden bei der SG Schierstein – ein Ergebnis, das sich am Ende zwar nach zu wenig anfühlt, aber den starken Charakter und Einsatzwillen der Hellas-Jungs eindrucksvoll unterstreicht. 💪

Von Beginn an übernahm Hellas II die Kontrolle über das Spiel, bestimmte Tempo und Ballbesitz und erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen. Die Gastgeber fanden kaum ins Spiel und versuchten stattdessen, mit überharten und teils unsportlichen Aktionen den Rhythmus der Hellas-Elf zu brechen.

Der konsequente Druck zahlte sich aus: In der ersten Halbzeit fiel das verdiente 1:0 für Hellas, das zu diesem Zeitpunkt völlig verdient war. Doch anstatt die Führung auszubauen, brachte ein umstrittener Pfiff die SG Schierstein wieder ins Spiel. Kurz nach Wiederanpfiff nutzte der Gastgeber eine Unachtsamkeit und glich zum 1:1 aus.

Selbst der Torschütze der SG Schierstein hatte mit der kompakten Hellas-Abwehr schwer zu kämpfen. Besonders bitter: Ein klarer Handelfmeter, nachdem ein sicherer Hellas-Treffer regelwidrig von der Linie geklärt wurde, blieb trotz lautstarker Proteste ungeahndet – eine Fehlentscheidung, die den möglichen Sieg kostete.

Negativ fiel zudem ein Spieler der SG auf, der nach der Kapitänsübernahme nicht als Vorbild agierte, sondern wiederholt die Diskussion mit dem Unparteiischen suchte und durch unsportliches Verhalten auffiel.

Nach dem Spiel zeigten sich die Trainer Daniel Zeller und Dragan Petrovic enttäuscht über die unsportliche Spielweise des Gegners, betonten aber den Stolz auf ihr Team:

„Schade, dass man ein Spiel mit so viel Provokation und Hass führen muss. Fußball sollte verbinden – nicht spalten. Dennoch sind wir sehr zufrieden mit der Leistung unserer Jungs. Wir lassen uns von solchen unsportlichen Spielern nicht einschüchtern und bleiben unserem Weg treu.“

Trotz allem blickt Hellas II positiv nach vorne. Das Team hat einmal mehr bewiesen, dass Fairness, Zusammenhalt und Sportsgeist über allem stehen.

Ein Punkt mit Signalwirkung – Hellas bleibt dran und zeigt: Charakter schlägt Provokation! 💙⚽