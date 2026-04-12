Chapeau, Schwefingen‼️ Punktgewinn nach Rückstand in Lohne Lohne verspielt Führung von E. L. · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Union Lohne

Der SV Union Lohne zeigt nach schwachem Start Moral und dreht die Partie gegen SF Schwefingen zwischenzeitlich, verpasst es aber, den Vorsprung auszubauen. Am Ende steht nach einer enttäuschenden zweiten Halbzeit ein 2:2-Unentschieden vor 350 Zuschauern.

Schwacher Beginn und starke Reaktion Der SV Union Lohne erwischte gegen SF Schwefingen einen denkbar schlechten Start. Zwar rutschte dem Gästetorwart bereits in der Anfangsminute ein Ball durch die Hände, doch Lohne konnte daraus kein Kapital schlagen. Besser machten es die Gäste: In der 3. Minute nutzte Sebastian Meyer einen Fehler in der Lohner Defensive und traf zur frühen Führung.

Lohne wirkte zunächst nervös und fand schwer ins Spiel. Erst nach rund 20 Minuten gelang der Ausgleich, als Luca Grau nach einem Freistoß von Speer zum 1:1 abstaubte. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Lohne die Kontrolle und ging in der 32. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jan Alexander Koops mit 2:1 in Führung. Bis zur Pause blieb Lohne das bessere Team. Chancen liegen gelassen - Schwefingen gleicht aus