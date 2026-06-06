"Chapeau an Lars Ebeling" - Letztes Spiel des Trainers gegen Sülbeck

„Lars hat alles erlebt mit dem Klub von der Landesliga in die Kreisliga und wieder zurück“, sagte Daedelow über den langjährigen Trainer. Für dessen Arbeit fand er deutliche Worte: „Chapeau, was er in dieser Zeit für eine Leistung vollbracht.“

Auch für Daedelow selbst endet nach vier Jahren die Zeit beim VfB Fallersleben. Die vergangenen Jahre seien „sehr arbeitsintensiv, aber vor allem erfolgreich und toll“ gewesen.

Für den Saisonabschluss hat sich die Mannschaft deshalb ein klares Ziel gesetzt. „Wir haben uns fest vorgenommen, unsere Spielerabgänge und vor allem Lars’ Abschied mit einem Sieg zu krönen“, erklärte Daedelow. Möglich sei dabei sogar noch ein besonderer Moment auf dem Platz: „Vielleicht trägt Lars auf dem Feld auch nochmal dazu bei.“ Dabei stehen die Chancen auf einen Heimsieg zum Abschied gut. Mit Sülbeck empfängt man den Vorletzten und konnte auch das Hinspiel mit 2:1 gewinnen.

Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr.