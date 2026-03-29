Chaos-Spiel in Berlin: Pyro, Polizei und 9 Tore im Pokal-Halbfinale

Was für ein Tag - und was für Bilder, die lange hängen bleiben werden. Das Halbfinale im Berliner Landespokal zwischen SV Sparta Lichtenberg und dem BFC Dynamo hatte eigentlich alles, was ein Pokalfight braucht: Tore, Emotionen, Wendungen. Doch am Ende spricht kaum jemand über das Sportliche.
In der Verlängerung eskalierte die Situation komplett. Aus dem Block wurden Böller gezündet, Pyrotechnik abgebrannt, das Spiel musste unterbrochen werden. Die Teams verschwanden zwischenzeitlich in den Kabinen, während die Polizei eingriff. Vor Ort kam es offenbar sogar zu Festnahmen. Eine Szene, die man so im Amateur- und Halbprofi-Fußball nur selten sieht.
Nach minutenlangem Chaos wurde die Partie tatsächlich fortgesetzt – fast schon surreal nach den Ereignissen zuvor. Auf dem Platz ging es dann wieder um Fußball, doch die Begleitumstände hatten das Spiel längst überschattet.
Dabei war die Partie bis dahin ein echter Krimi: Der Underdog aus Lichtenberg hielt stark dagegen, ging sogar zwischenzeitlich in Führung und schnupperte an der Sensation. Der BFC Dynamo hingegen tat sich lange schwer, bewies aber Moral.
In der regulären Spielzeit rettete Lloyd-Addo Kuffour den Favoriten mit einem Last-Minute-Treffer zum 2:2 in die Verlängerung. Dort drehte Dynamo dann endgültig auf: Polte, Dadashov und zweimal Fritzsche sorgten für klare Verhältnisse.
Den Schlusspunkt setzte erneut Leander Fritzsche mit dem Treffer zum 6:3 in der Nachspielzeit der Verlängerung – ein Tor, das fast schon sinnbildlich für diesen verrückten Abend steht.
Am Ende zieht der BFC Dynamo ins Finale ein. Doch die eigentliche Nachspielzeit läuft jetzt erst an – und zwar abseits des Platzes.