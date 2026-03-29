Chaos-Spiel in Berlin: Pyro, Polizei und 9 Tore im Pokal-Halbfinale von Isaija Zecevic · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser

Was harmlos begann endete im absoluten Desaster. – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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Was für ein Tag - und was für Bilder, die lange hängen bleiben werden. Das Halbfinale im Berliner Landespokal zwischen SV Sparta Lichtenberg und dem BFC Dynamo hatte eigentlich alles, was ein Pokalfight braucht: Tore, Emotionen, Wendungen. Doch am Ende spricht kaum jemand über das Sportliche. In der Verlängerung eskalierte die Situation komplett. Aus dem Block wurden Böller gezündet, Pyrotechnik abgebrannt, das Spiel musste unterbrochen werden. Die Teams verschwanden zwischenzeitlich in den Kabinen, während die Polizei eingriff. Vor Ort kam es offenbar sogar zu Festnahmen. Eine Szene, die man so im Amateur- und Halbprofi-Fußball nur selten sieht.

Nach minutenlangem Chaos wurde die Partie tatsächlich fortgesetzt – fast schon surreal nach den Ereignissen zuvor. Auf dem Platz ging es dann wieder um Fußball, doch die Begleitumstände hatten das Spiel längst überschattet.