Chaos in Nantes:Saisonfinale nach Platzsturm und Tumulten abgebrochen

Symbolbild: Das geplante Fußballfest zum Saisonabschluss der französischen Ligue 1 endete im Stade de la Beaujoire in einem regelrechten Fiasko. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der 22. Spielminute eskalierte die Situation schließlich völlig:

Der FC Nantes stand bereits vor dem Anpfiff als Absteiger in die Ligue 2 fest, während es für die Gäste aus Toulouse auf dem zehnten Tabellenplatz sportlich um nichts mehr ging. Dennoch war die Atmosphäre im Stadion von Beginn an extrem geladen.

Durchbrechen der Sicherheitsbarrieren: Binnen Sekunden überrannten aufgebrachte Ultras die Absperrungen und stürmten in Scharen den Rasen.

Pyrotechnik und Rauchbomben: Aus der berüchtigten Fankurve Tribune Loire flog ein Hagel aus teils schwarzen Pyrotechniken und Rauchbomben auf den Platz, insbesondere hinter das Tor von Anthony Lopes.

Flucht in die Kabinen: Schiedsrichterin Stéphanie Frappart reagierte geistesgegenwärtig, unterbrach die Partie sofort und schickte die völlig konsternierten Mannschaften zum Schutz in die Katakomben.

Besonders dramatische Szenen spielten sich am Spielfeldrand ab. Für den 74-jährigen Trainer von Nantes, die Fußball-Legende Vahid Halilhodžić, sollte die Partie eigentlich das emotionale Abschiedsspiel seiner langen und erfolgreichen Karriere werden.

Nach dem Platzsturm formierten sich im Stadion schwere Einheiten der französischen Bereitschaftspolizei (CRS), um das Spielfeld abzuriegeln. Direkt im Stadion – vor den Augen zahlreicher mitgereister Familien und Kinder – kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen den Randalierern und den Sicherheitskräften.

Eilmeldung der Liga: Während die Polizei die Kurve sicherte, trat im Stadion umgehend ein Krisenstab aus Vertretern des französischen Ligaverbandes (LFP) und den lokalen Behörden zusammen. Angesichts der unübersichtlichen Sicherheitslage und des Schocks bei den Beteiligten wurde die Partie kurz darauf endgültig für abgebrochen erklärt. Eine Fortsetzung sei zu keinem Zeitpunkt vertretbar gewesen.

Das sportliche Tabellenschlusslicht FC Nantes verabschiedet sich damit nicht nur sportlich, sondern auch mit einem tiefen Imageschaden aus dem französischen Oberhaus. Dem Verein drohen nun drakonische Strafen durch den Ligaverband, darunter Geisterspiele und empfindliche Punktabzüge für die kommende Saison in der Ligue 2.

Der Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt.