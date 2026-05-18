Chaos im Göteborg-Derby

Nach ersten Recherchen kam es wohl zu Ausschreitungen der Gästefans. (Symbolbild) – Foto: Imago Images (Symbolbild)

Das Stadtderby zwischen IFK Göteborg und Örgryte IS wurde eben nach einer wilden ersten Halbzeit plötzlich unterbrochen. Zur Pause führte IFK Göteborg verdient mit 2:1, ehe auf einmal nichts mehr ging.

Während auf dem Platz Stillstand herrschte, eskalierten auf Instagram die Kommentare komplett. Vor allem die Sportwetten-Community wollte nur noch eins wissen: Wird das Spiel fortgesetzt oder abgebrochen? 😂💸

Kommentare wie „Will it continue?“, „void?“ oder einfach nur „Tipico 😂“ gingen innerhalb weniger Minuten unter einem Post der Gastmannschaft ein.