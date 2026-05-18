Chaos im Göteborg-Derby

Das Stadtderby zwischen IFK Göteborg und Örgryte IS wurde eben nach einer wilden ersten Halbzeit plötzlich unterbrochen. Zur Pause führte IFK Göteborg verdient mit 2:1, ehe auf einmal nichts mehr ging.
Während auf dem Platz Stillstand herrschte, eskalierten auf Instagram die Kommentare komplett. Vor allem die Sportwetten-Community wollte nur noch eins wissen: Wird das Spiel fortgesetzt oder abgebrochen? 😂💸
Kommentare wie „Will it continue?“, „void?“ oder einfach nur „Tipico 😂“ gingen innerhalb weniger Minuten unter einem Post der Gastmannschaft ein.
Nach ersten Informationen sollen Vorfälle im Fanblock der Gastgeber für die Unterbrechung verantwortlich sein. Eine offizielle Entscheidung über die Fortsetzung der Partie gibt es bislang noch nicht.